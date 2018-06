JAKARTA - Setelah lama tidak terdengar, Johnny Depp muncul dengan membawa keprihatinan dari banyak orang. Kondisi badannya terlihat begitu kurus. Wajahnya juga pucat. Hal ini membuat para penggemar khawatir dengan kesehatan idolanya.

Diberitakan HollywoodLife, dalam sejumlah foto yang beredar, aktor yang juga musisi itu terlihat sangat lelah dan pucat saat bertemu dan memberi tanda tangan para penggemar di Berlin pada akhir pecan lalu.

Dalam kesempatan itu, dia datang bersama rekan band-nya, Hollywood Vampire. Penampilan Depp yang berbeda mengundang anggapan bahwa kondisi sang bintang sedang tidak sehat.

Sebelumnya, para penggemar juga khawatir melihat foto Depp saat menggelar tur di St. Petersburg, Rusia. Beberapa saat setelah foto beredar, para penggemar ramai membicarakan kondisi idolanya di media sosial.

"Saya pikir pahlawan saya terlihat sakit," tulis salah seorang di Facebook.

"F * ck me is the Johnny Depp?” tulis penggemar lainnya di Twitter.

Sementara, dilansir Daily Mail, orang dekat Depp memastikan pemeran Captain Jack di film Pirates Of The Caribbean ini dalam kondisi baik-baik saja.

Depp tidak dalam kondisi sakit, dia pun meminta penggemarnya untuk tidak terlalu khawatir. Kendati demikian, Depp belum memberi komentar terkait kekhwatiran dari para penggemarnya itu.

