TOKYO - Setelah sibuk dengan berbagai proyek filmnya selama dua tahun terakhir, aktor Takanori Iwata kembali menyapa penggemar setianya di layar kaca. Takanori comeback lewat drama Hotel on the Brink.

Di Hotel on the Brink, Takanori berperan sebagai tamu misterius bernama Ukai Naoya. Setelah memerankan karakter yang cukup unik ini, Takanori sudah punya peran impian lain yang ingin dihidupkannya.

"Saya ingin memainkan peran sebagai penjahat-penjahat ekstrim yang dibenci oleh semua orang yang menonton acara itu," kata Takanori kepada GEM, seperti dalam rilis yang diterima Okezone, Senin (4/6/2018).

Saat ditanya tentang perannya di Hotel on the Brink, bintang Evergreen Love ini mengakui Naoya Ukai adalah karakter yang tidak mudah dihidupkan. Fakta bahwa Naoya Ukai adalah tokoh utama di Hotel on the Brink makin menjadi beban tersendiri bagi Takanori.

"Ukai Naoya adalah karakter yang cukup unik. Kadang tindakannya terhadap orang lain tidak normal! Dari perspektif lain, kalian bisa mengatakan bahwa dia seperti seorang penyihir, atau peri; seseorang yang memiliki sesuatu yang berbeda dari orang lain yang membuatnya menjadi pribadi yang unik dan menarik," terang Takanori.

Aktor 29 tahun itu menambahkan, "Memainkan peran utama merupakan hal yang cukup sulit. Saat memulai syuting, saya merasa sedikit tertekan karena saya tidak hanya berperan sebagai karakter utama, tetapi juga karena itu adalah pertama kalinya saya memainkan peran dalam drama komedi."

Hotel on the Brink bercerita tentang kisah sebuah hotel kecil namun megah yang berada di ambang kebangkrutan karena pegawainya yang kurang termotivasi dan tidak memiliki keterampilan untuk menjaga hotel tetap beroperasi. Dengan perannya sebagai manager, Sana Sakurai terus berjuang untuk menghidupkan kembali hotel tersebut.

Suatu hari, seorang pemuda yang tampak sangat santai, Ukai Naoya, tiba di lobi hotel yang tak bernyawa. Hanya dengan satu permintaan, tamu misterius ini mulai mengubah kehidupan hotel.

Apa yang akan terjadi pada hotel ini serta para pegawainya? Jawabannya ada di Hotel on the Brink yang tayang setiap Senin dan Selasa pukul 20.00 WIB sejak 28 Mei 2018 lalu di GEM, channel 155 MNC Vision.

