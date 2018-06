SEOUL - Selama ini mungkin publik tahu bahwa Lee Kwang Soo memiliki citra seseorang yang mampu mengundang tawa. Hal ini lantaran, dirinya sering bertingkah konyol dalam variety show maupun saat mendapatkan peran dalam drama. Namun, ternyata aktor kawakan Sung Do Il tidak setuju dengan anggapan tersebut. Bintang Replay 1988 tersebut mengungkapkan kepribadian Lee Kwang Soo yang sesungguhnya. Hal itu diungkapnya saat promosi film The Accidental Detective 2: In Action, pada 1 Juni 2018 di Seoul.

“Dalam kehidupan nyata, Lee Kwang Soo tidak banyak bicara. Dia hanya mengucapkan hal yang diperlukan, seperti terimakasih,” ungkap Sung Dong Il, seperti dilansir dari Soompi.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan jika Lee Kwang Soo benar-benar berbeda dari penampilannya di variety show, namun dia orang yang pekerja keras.

“Tapi dia orang yang banyak belajar, pada hari libur ia akan bertemu dengan beberapa senior. Saya suka bekerja sama dengannya,” ungkap aktor 51 tahun tersebut.

“Dalam banyak hal, Lee Kwang Soo membantu kerja tim berjalan dengan baik. Hubungan kami terbentuk melalui minum bersama.Dia junior, tapi aku bilang terima kasih padanya,” imbuhnya.

Sekadar informasi, Sung Dong Il memiliki kontribusi yang besar dalam bergabungnya Lee Kwang Soo dalam film The Accidental Detective 2: In Action. Keduanya, pertama kali bekerja sama dalam drama It’s Okay That’s Love, pada 2014. Dan baru-baru ini keduanya bertemu kebali dalam drama, Live yang tayang pada 10 Maret 2018 di TvN. Drama tersebut memperoleh rating tinggi bagi TV kabel, dengan meraup 6,61 persen penonton.

Lebih lanjut, film terbaru keduanya The Accidental Detective 2: In Action berkisah tentang Kang Dae Man (Kwon Sang Woo) yang menjual toko buku komik miliknya untuk membuka agensi detektif swasta tanpa memberi tahu istrinya. Kemudian, ia mengajak Tae Soo (Sung Dong Il) yang merupakan mantan detektif untuk bekerja sama menjadi agen penyelidik bersamanya. Tak lupa, keduanya berkolaborasi dengan seorang penyelidik cyber, Yeochi (Lee Kwang Soo).

Film aksi-komedi ini rencananya akan rilis di Korea pada Juni 2018. Selain itu, film produksi Cree Pictures ini juga turut dibintangi Seo Young Hee, Lee Il hwa, Son Dam Bi, Nam Myung, Choi Sung Won, dan penampilan spesial dari Kim Dong Wook. The Accidental Detective 2: In Action merupakan sequel dari film Kim Jung Hoon, The Accidental Detective yang tayang pada 2015.

