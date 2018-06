SEOUL - Para penggemar musik K-Pop tampaknya akan mendapatkan angin segar. Pasalnya, JYP Entertainment mengumumkan akan segera mendebutkan boyban terbaru mereka, Boy Story.

Baca Juga: SHINee Mulai Rilis Teaser The Story of Light Ep. 2

Menariknya, ini akan menjadi boyband China pertama JYP karena semua membernya berasal dari China dan terdiri dari anak-anak rata-rata umurnya kurang dari 13 tahun. Untuk debut, promosi hingga pasar pun JYP mengambil China sebagai targetnya.

Melansir Koreaboo, Senin (4/6/2018), Boy Story telah mempersiapkan debut mereka selama 2 tahun. Boy Story dikabarkan akan resmi debut pada September 2018 di China. JYP Entertainment bekerja sama dengan label China, TME untuk mendebutkan Boy Story.

Boy Story terdiri dari enam member. Mereka adalah Han Yu, Zi Hao, Xin Long, Ze Yu, Ming Rui, and Shu Yang.

"Mereka sudah memulai pra-debut dengan memamerkan kemampuan melalui single dan video yang telah dirilis. Kami berharap Boy Story akan menerima banyak dukungan dan cinta dari para penggemarnya di China," ungkap pihak JYP Entertainment China.

Ia menambahkan, "Kami juga berencana mendebutkan Boy Story secara resmi melalui tur showcase besar."

Sebelum debut, Boy Story sudah menjajal pasar mereka dengan merilis lima pre-debut single. Single tersebut bahkan diproduksi oleh bos JYP Entertainment, Park Jin Young.

Menariknya, lima lagu pre-debut Boy Story itu mendapat respons positif dari publik. Terbukti dari video klip lagu How Old R U yang mendulang 1,4 juta penonton sejak dirilis pada 8 September 2017.

Baca Juga: Tiga Hari Jelang Sidang Perceraian, Sule Curhat di Instagram

Han Yu cs juga telah merilis single Can't Stop pada 15 Desember 2017, serta JUMP UP pada tanggal 30 Maret 2018. Lalu, Handz UP yang akan dirilis pada 2 Juni 2018.

Kabar debut resmi Boy Story telah sangat dinanti-nantikan karena banyak netizens yang sudah penasaran dengan trainee muda yang terlihat di depan kantor JYP Entertainment.

(LID)