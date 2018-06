LOS ANGELES - Pekan ini lagu Nice For What milik Drake kembali kuasai chart music Billboard. Sebelumnya lagu yang dirilis pada 6 April 2018 tersebut tergeser oleh lagu This Is America selama dua pekan berturut-turut. Hal ini membuktikan adanya persaingan ketak diantara kedua lagu populer tersebut.

Untuk diketahui, video klip lagu Nice For What menampilkan sejumlah aktris kenamaan Hollywood seperti Olivia Wilde, Zoe Saldana, Tiffany Haddish, Michelle Rodriguez, Letitia Wright, Emma Roberts, Issa Rae, Tracee Ellis Ross, Rashida Jones dan penyanyi Syd dan juga penari balet Misty Copeland muncul sebagai cameo. Video tersebut telah ditonton oleh 148,6 juta pentonton Youtube.

Lebih lanjut, lagu Childish Gambino turun satu posisi di urutan kedua. Lagu This Is America cukup menjadi kontroversial. Pasalnya, terdapat scene yang mengisyaratkan kekerasan pada ras Afro-America. Kemudian, kekerasan dengan senjata api yang semakin marak di Amerika. Mengejutkannya, video ini berani menggambarkan beberapa adegan penembakan. Setelah dirilis pada 5 Mei 2018, video klip This Is America telah mendulang 230 juta lebih penonton.

Sementara itu, untuk posisi ketiga dan keempat tangga lagu Hollywood, tidak ada perubahan yang signifikan. Pada posisi ketiga diisi oleh lagu milik Drake, God’s Plan. Kemudian, Psycho milik Post Malone feat. Ty Dolla $ign menempati posisi ke-empat.

Menariknya, beberapa judul baru menempati 10 teratas tangga lagu dan mampu menggusur yang lainnya, diantaranya : Yes Indeed, Boo’d Up, dan Fake Love. Adanya lagu Fake Love BTS, pada urutan 10 tertas membawa kesusksesan tersendiri bagi musik K-pop. Selain itu lagu tersebut menjadi satu-satunya lagu non-english yang berada di chart musik Hollywood.

Nah untuk yang penasaran berikut daftar lengkap 10 tangga lagu Hollywood, seperti yang dilansir dari Billboard Hot 100:

1. Nice for What - Drake

2. This Is America - Childish Gambino

3. God's Plan - Drake

4. Psycho - Post Malone featuring Ty Dolla $ign

5. The Middle - Zedd, Maren Morris, Grey

6. Yes Indeed - Lyl Baby & Drake

7. Meant To Be - Babe Rexha & Florida Georgia Line

8. Boo'd Up - Ella Mai

9. Not Tears Left To Cry - Ariana Grande

10. Fake Love - BTS

