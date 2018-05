JAKARTA – Sukses menjadi jawara di Asia’s Got Talent, The Sacred Riana kembali menunjukkan kebolehannya di ajang pencarian bakat Internasional yakni America’s Got Talent 2018. Saat audisi, penampilan Riana sukses membuat para juri dan penonton merinding. Penampilan yang luar biasa itu, nyatanya membuat Riana berhasil lolos melewati audisi tersebut.

Suasana mencekam mulai diciptakan Riana ketika Mel B menyapanya. Riana pun memilih tak menjawab ketika ditanya namanya oleh Mel B.

Riana menjatuhkan bonekanya yang bernama Riani itu di atas panggung dan menghampiri meja juri. Sementara itu, juri dibuat takut akan sosok Riana dan seolah tak mau didekati pesulap berusia 25 tahun itu.

Riana kemudian membuka sebuah kotak di meja juri yang sebelumnya ditutupi dengan kain hitam. Letak kotak tersebut persis di depan posisi Mel B. Riana pun memperlihatkan potongan koran yang memberitakan tentang tragedi kebakaran yang menewaskan 12 orang. Dari 12 orang tersebut ditetapkan satu orang sebagai pelaku bunuh diri.

Riana meminta Mel B untuk memilih salah satu dari 12 foto korban tersebut. Foto bernama Bob pun dipilih oleh Mel B.

Ketika suasana sedang sunyi, Simon Cowell membunyikan bel nya. Sontak saja suara yang dikeluarkan bel milik Simon membuat para juri lainnya serta penonton kaget. Sementara itu, Riana tetap melanjutkan permainannya.

Riana kemudian memotret Mel B dengan kamera polaroidnya. Wanita yang dikenal dengan karakter misterius itu pun kemudian membuka lembar koran yang sebelumnya ia perlihatkan. Hasilnya mencengangkan, foto Bob yang dipilih Mel B secara acak memilih ternyata adalah pelaku yang terpampang di koran tersebut.

Makin heboh, ketika Mel B diminta untuk membuka foto polaroid yang baru diambil The Sacred Riana. Dalam hasil foto tersebut, Mel B tak sendiri karena ada sosok Bob di samping dirinya.

Keempat juri America’s Got Talent itu pun kompak menyebut sulap yang dimainkan oleh Riana begitu horor dan mistis. Bahkan, Simon Cowell menyarankan agar Riana menonton film Disney.

“Aku sangat suka betapa menyeramkannya kamu,” ujar Heidi Klum.

“Boleh aku bicara sesuatu? Sulapnya itu sangat luar biasa, tetapi horornya terasa nyata," kata Howie Mandel, salah satu juri.

Dari empat juri, hanya Simon Cowell yang menolak penampilan Riana untuk lolos di audisi tersebut.

"Kamu tahu, kamu sepertinya harus nonton film Disney atau lainnya, sungguh," kata Simon yang menilai The Sacred Riana terlalu menyeramkan.

Seperti diketahui, The Sacred Riana merupakan seorang pesulap dengan aliran bizarre illusionist dan dikenal mempunyai keahlian telekinesis. Riana mengawali kariernya dengan mengikuti ajang pencarian bakat mentalis bertajuk The Next Mentalist di salah satu stasiun televisi swasta. Nama Riana semakin dikenal setelah memenangkan Asia’s Got Talent.

(aln)