LOS ANGELES – Aktor Tom Cruise mulai menjalani syuting film Top Gun: Maverick. Hal itu diketahui dari unggahannya di media sosial (Twitter dan Instagram), pada Kamis (31/5/2018).

Dalam postingannya, Cruise mengunggah foto dirinya sebagai penerbang angkatan udara AS, bernama Pete “Maverick’ Mitchell. Dalam foto itu, Maverick terlihat memandang tunggangannya F-14A Tomcat dari kejauhan.

Foto itu juga disisipinya dengan caption, “Day1” yang menjadi penanda dimulainya proses pengambilan gambar film tersebut. Cruise menautkan foto bertuliskan ‘Feel The Need’ itu ke akun produser Jerry Bruckheimer dan David Ellison dari Skydance Media.

Film Top Gun: Maverick merupakan sekuel dari Top Gun yang dirilis pada 1986, di bawah garapan Tony Scott. Kala itu, Top Gun yang menghasilkan pendapatan sebesar USD357 juta secara global itu memenangkan sejumlah penghargaan bergengsi.

Ia menerima trofi Original Song Oscar lewat lagu Take My Breath Away dan mencetak sembilan kali Platinum. Selain itu, film itu juga mendongkrak penjualan kacamata Ray-Ban seri Aviator hingga 40 persen dan memopulerkan mobil Porsche 356 Speedstar.

Sayang, kematian Scott yang mendadak pada 19 Agustus 2012, membuat rencana penggarapan sekuel film itu selalu tertunda. Kini, Cruise akan berkolaborasi dengan Joseph Kosinski dalam penggarapan Top Gun: Maverick. Kebetulan, keduanya sempat berkolaborasi lewat Oblivion yang rilis pada 19 April 2013.

Komposer ternama asal Jerman, Harold Faltermeyer, yang menggarap synth score dalam Top Gun juga akan kembali terlibat dalam sekuel kali ini. Sementara Jerry Bruckheimer bersama David Ellison dan Cruise akan bertindak sebagai produser pada sekuel kali ini.

“Aku yakin, film ini akan booming sama seperti film pertamanya. Film ini juga akan memiliki nuansa dan tone yang sama seperti film pertamanya. Kami masih akan menyajikan mesin raksasa berkecepatan tinggi. Dan ya, Top Gun: Maverick masih tentang jet,” kata Cruise seperti dilansir dari Deadline, Kamis (31/5/2018).

Paramount Pictures akan merilis Top Gun: Maverick pada 12 Juli 2019 di pasar domestik. Sementara untuk pemutaran internasional dijadwalkan sebelum penayangan di Amerika Utara.

(SIS)