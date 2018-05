LOS ANGELES – Aktor The Matrix, Keanu Reeves, dan bintang Hellboy, Daniel Dae Kim, dipastikan bermain dalam film komedi romantis besutan Netflix, Always Be My Maybe. Dengan begitu, kedua aktor tersebut melengkapi daftar pemain yang sebelumnya telah diisi oleh Ali Wong dan Randall Park.

Saat ini, Reeves dikabarkan masih menjalani syuting film John Wick: Chapter 3 di New York, Amerika Serikat. Film itu rencananya akan mulai tayang di bioskop pada 17 Mei 2019.

Sementara Kim, lebih banyak fokus mengurusi perusahaannya, 3AD, setelah hengkang dari serial Hawaii Five O, medio 2017. Awal 2018, 3AD menggarap serial First Rule of Ten, karya penulis Gay Hendricks and Tinker Lindsay.

Melansir Variety, film Always Be My Maybe akan mulai menjalani pengambilan gambar pada pekan ini, di Vancouver, Kanada. Wong dan Park akan berlakon sebagai pasangan kekasih masa kecil. Namun mereka mengalami masalah dan tak saling bicara selama 15 tahun.

Setelah dewasa, Sasha (Ali Wong) diceritakan menjadi celebrity chef dan membuka sebuah restoran di San Francisco. Sementara Marcus (Randall Park) akan berlakon sebagai musisi yang mengalami masalah dengan kariernya.

Mereka kemudian bertemu kembali setelah dewasa. Meski getaran itu masih ada, namun Sasha dan Marcus sulit untuk menyesuaikan diri dengan dunia satu sama lain.

Selain empat aktor utamanya, film itu juga akan diisi oleh sederet bintang lainnya. Karan Soni (Deadpool 2), Charlyne Yi (Paper Heart), Michelle Buteau (The Tick), Vivian Bang (White Rabbit), James Saito, Lyrics Born, dan Susan Park adalah beberapa di antaranya.

Nahnatchka Khan akan berperan sebagai sutradara Always Be My Maybe, sedangkan skenario film itu digarap oleh Ali Wong, Randall Park, dan Michael Golamco. Khan kebetulan pernah bekerja sama dengan Ali Wong dan Randall Park dalam serial komedi ABC, Fresh Off the Boat.

Film Always Be My Maybe akan diproduseri oleh Nathan Kahane dari Good Universe bersama Erin Westerman, Ali Wong, dan Randall Park. Sementara Brendan Ferguson akan bertindak sebagai produser eksekutif.

Film tersebut dijadwalkan debut di Netflix pada 2019.

