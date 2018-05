SEOUL - Yeo Jin Goo dan Minah Girls day dikonfirmasi untuk bermain dalam drama terbaru, Absolute Boyfriend. Hal ini telah dikonfirmasi oleh pihak produksi drama tersebut, Apollo Pictures, Rabu (30/5/2018).

"Benar, Yeo Jin Go dan Minah akan berkolaborasi menjadi pemeran utama dalam Absolute Boyfriend," ungkap Apollo Pictures, seperti dilansir Soompi.

Drama Absolute Boyfriend akan menjadi proyek comeback bagi Yeo Jin Goo pada 2018. Tahun lalu ia bermain dalam dua proyek drama sekaligus, yakni Circle dan Reunited Worlds.

Di Circle, aa berperan sebagai Kim Woo Jin, seorang mahasiswa yang sedang menyelidiki pembunuhan yang terjadi di kampusnya. Sementara di Reunited Worlds, dia beraduakting dengan Lee Yeon Hee dan Ahn Jae Hyun. Sayangnya, drama yang tayang di SBS tersebut tidak mampu berbuat banyak, karena berakhir dengan rating 6,9 persen.

Untuk drama terbarunya ini, ia didapuk menjadi seorang robot bernama Young Goo. Dia adalah robot yang khusus dibuat untuk menjadi pacar ideal.

Sementara itu, Minah Girls Day akan berperan sebagai Uhm Da Da, yaitu seorang makeup artis untuk efek khusus. Serupa dengan Yeo Jin Goo, drama Absolute Boyfriend juga menjadi proyek perdananya pada 2018.

Drama terakhir yang ia bintangi adalah Beautiful Gong Shim, yang tayang pada 14 Mei 2016. Dalam drama ini ia berperan sebagai Gong Shim, seorang gadis 24 tahun yang selalu ditekan oleh keluarganya. Dia mencoba yang terbaik untuk mendapatkan pekerjaan karena dia ingin menjauh dari keluarga yang memperlakukannya tidak setara dengan sang kakak. Hidupnya mulai terasa berbeda saat dia bertemu Dan Tae dan Joon-soo, yang membuatnya terlibat dalam cinta segitiga.

Selain dua pemeran utama ada kemungkinan Hong Jong Hyun akan masuk dalam daftar pemain utama. Hal ini lantaran, pemeran Wang Rin di King Loves tersebut sedang dalam tahap diskusi untuk menjadi salah satu karakter bintang top Ma Wang Jun. Nantinya, Ma Wang Jun akan menjadi orang ketiga diantara kisah cinta Uhm Da Da dan Young Goo.

Sekadar informasi, Absolute Boyfriend diangkat dari kisah manga Jepang populer yang ditulis oleh Watase Yuu, dengan judul serupa. Kisahnya bergenre komedi-romantis, tentang seorang wanita yang tidak percaya akan cinta karena pernah terluka. Namun, kisah cintanya mulai berubah setelah dirinya bertemu dengan robot Young Goo dan Ma Wang Jun.

Hingga sekarang, pihak produksi belum mengkonfirmasi kapan atau di mana drama akan ditayangkan. Akan tetapi syuting dipastikan akan dimulai awal Juli 2018. Kemudian, drama ini akan diarahkan oleh sutradara Flower Boy Next Door, PD Jung Jung Hwa. Sang PD akan berkolaborasi dengan penulis skenario, Yang Hyuk Moon dari drama Mirror of the Witch.

