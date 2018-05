LOS ANGELES - Beberapa hari ini, warganet penggemar Taylor Swift dibuat ngamuk oleh presenter serta DJ, Greg James. Hal ini dikarenakan james dituding telah melecehkan Taylor Swift di hadapan dunia.

Hal ini bermula pada saat Taylor baru selesai bernyanyi di atas panggung di sebuah acara. Kemudian, Greg menyambangi Taylor di belakang panggung dan mewawancarai dirinya terkait konser tersebut.

Di akhir wawancaranya, Greg kemudian melemparkan sebuah candaan kepada Taylor. Dia mengatakan bahwa Taylor sagat butuh mandi.

"Senang bertemu dengan Anda. Saya pikir kamu harus mandi sekarang," kata Greg, seperti dikutip dari laman NME, Rabu (30/5/2018).

Taylor pun menanggapi lelucon tersebut dengan tertawa. Dan nampaknya, Taylor tidak tersinggung dengan candaan tersebut.

“Saya setuju! Dan saya tidak tersinggung karena Anda mengatakan itu! Ada banyak hal yang terjadi dan tidak ada yang baik,” jawab Taylor saat mendengar lelucon tersebut.

Namun sayang, akibat dari jawaban ini, Greg pun mendapat banyak protes. Dia dianggap tidak sopan di hadapan Taylor.

“Greg, saya tidak percaya jika Anda menyuruh Taylor untuk mandi,” ujar salah satu warganet bernama Rebecca.

Selain itu, banyak juga yang meminta Greg untuk meminta maaf kepada Taylor. Mereka merasa jika candaan yang dilakukan oleh Greg sudah sangat keterlaluan.

Namun untungnya, ada beberapa warganet yang melindungi apa yang dilakukan Greg. Hal ini dikarenakan candaan tersebut merupakan candaan yang dimiliki oleh warga Inggris semenjak dahulu kala.

“Orang-orang marah karena jam pasir mengatakan kepada Taylor cepat untuk 'mandi' setelah dia turun panggung dan berkeringat?” ujar salah satu warganet bernama Becca.

“Nampaknya banyak dari Anda tidak mengerti bahwa humor Inggris kebanyakan adalah sarkasme dan kami sering bercanda! tolong jangan tersinggung, kita tidak bermaksud jahat,” lanjutnya.

people are mad that greg james told taylor swift to ‘have a shower’ after she got off stage and was all sweaty???



