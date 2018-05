LOS ANGELES - Hubungan antara Ryan Reyolds dan istrinya, Blake Lively terlihat sangat serasi. Banyak yang menganggap jika Ryan merupakan seorang suami yang sayang dan sangat perhatian dengan sang istri.

Namun nyatanya, apa yang dibayangkan oleh para penggemarnya pun tidak sepenuhnya benar. Hal ini dikarenakan baru-baru ini, Ryan mengungkapkan sebuah rahasia yang dia simpan selama beberapa tahun.

Lewat sebuah cuitan, dia mengatakan bahwa beberapa tahun lalu, dia membiarkan Blake menyetir saat dirinya akan melahirkan. Yang parahnya, Ryan duduk di kursi penumpang.

"Kamu bisa memberitahuku. Kami sudah menikah. Kamu pernah mengantarku ke rumah sakit ketika kamu melahirkan. Jadi ... apa yang terjadi pada Emily?" ujar Ryan seperti dikutip dari laman Etonline, Rabu (30/5/2018). Dia mengomentari trailer film terbaru yang dibintangi oleh Blake.

You can tell me. We’re married. You once drove me to the hospital when you were giving birth. So... what the fuck happened to Emily? https://t.co/W5vWQI9TVr— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) May 26, 2018