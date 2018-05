Mencoba untuk tetap berpuasa di negri sakura alias Jepang, disini waktu untuk berpuasa hampir 16 jam! Wow... Mudah2an bisa tetap melaksanakan puasa dijepang, engga mau kalah sama @reinakato dan papa! SEMANGAT SEMUA KITA UDH SETENGAH JALAN MENUJU KEMENANGAN!! #diaryukikato

A post shared by Yuki Kato (@yukikt) on May 29, 2018 at 4:56am PDT