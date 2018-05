LOS ANGELES - Setelah menembus puncak teratas Billboard 200, Bangtan Boys (BTS) kembali mengukir sejarah terbaru karier bermusik mereka. Kali ini single terbarunya, Fake Love meraih peringkat 10 besar dalam chart Billboard Hot 100.

Melansir Billboard, perhitungan tersebut dirilis oleh Billboard pada Selasa, 29 Mei 2018. Hal ini terhitung dari capaian lagu Fake Love yang meraih posisi teratas ditangga lagu Top iTunes di 65 negara. Diantaranya, negara-negara di Asia, Amerika Serikat, Australia, dan Brasil.

(Baca Juga: Angga Wijaya Akui Sudah Minta Maaf ke Dewi Perssik)

(Baca Juga: Dewi Perssik dan Suami Kompak Bungkam Ditanya Masalah Rumah Tangga)

Selain itu, BTS menjadi boygrup pertama yang menancapkan diri dengan penjualan album yang sensasional di pasar internasional. Bahkan, pemesanan global untuk album fisik ‘Love Yourself: Tear’ di situs ritel online Korea meningkat. Album penuh ketiga BTS tersebut, telah terjual ke lebih 54 negara dari 18 April hingga 18 Mei di Gmarket Global Shop. Untuk diketahui harga album BTS dihargai 65.000 won atau sekitar Rp 845.600.

Menurut Ebay Korea, porsi pembelian album BTS terbesar berasal dari Taiwan yang mencapai 20 persen, menyusul China dengan 11 persen, Malaysia 11 persen, dan Thailand 8 persen. Pembeli dari Asia Tenggara lainnya termasuk Indonesia, Vietnam, Myanmar, Filipina juga berada dalam daftar pembeli teratas.

“Pembeli internasional lainnya dianatara lain, negara-negara di Eropa. Seperti Perancis, Jerman, dan Swedia,” imbuh dia.

Manariknya, lanjut Ebay pembeli internasional juga datang dari Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Sebelumnya, produk K-pop tidak begitu dilirik disana.

Lebih Lanjut, pencapain BTS dalam 10 besar Hot 100 Billboard, terbilang rekor terbaru untuk boyband besutan Big Hit Entertainment tersebut. Pasalnya, tahun lalu BTS memasuki Hot 100 Billboard pada urutan ke-67 dengan single bejudul DNA. Selain itu, lagu lainnya, Mic Drop menduduki urutan ke-28 pada tahun yang sama.

Hal ini juga menjadi batu loncatan RM cs untuk menapaki karier yang lebih gemilang. Dalam konferensi pers pekan lalu, BTS mengungkapkan jika mereka bertujuan untuk mencapai titik tertinggi untuk single dan album terbaru mereka dalam chart Billboard. Selain itu, setelah mendapatkan Top Artist dalam ajang BBMAs 2018, BTS memiliki ambisi untuk merebut Grammy Awards.

Untuk diketahui, berikut 10 daftar teratas Hot 100 Billboard, dilansir dari Billboard:

1. Nice for What - Drake

2. This Is America - Childish Gambino

3. God's Plan - Drake

4. Psycho - Post Malone Feat Ty Dolla $ign

5. The Middle - Zedd, Maren, Morris Grey

6. Yes Indeed - Lil Baby dan Drake

7. Meant To Be - Bebe Rexha and Florida Georgia Line

8. Boo'd Up - Ella Mai

9. No Tears Left To Cry - Ariana Grande

10. Fake Love - BTS

(aln)