JAKARTA - Joe Taslim tak henti-hentinya membuat publik terpukau sekaligus iri. Kali ini, publik dibuat gigit jari sekaligus kagum setelah suami Julie Taslim itu mengunggah foto dengan aktor tampan Chris Hemsworth.

Foto itu diunggah Joe di akun Instagramnya. Dalam keterangannya, Joe dan Chris sama-sama menghadiri pembukaan salah satu merk fashion ternama dunia di Singapura.

"Celebrating @boss new store with The God of ⚡ #ThisisBoss," tulis Joe di Instagram.

Tentu saja postingan itu langsung banjir komentar Netizen. Beragam komentar diberikan waganet. Ada yang mengaku iri dan tak percaya karena Joe bisa berfoto dengan sang pemeran Thor di Avengers: Infinity War tersebut.

"Kamu beruntung sekali bertemu dengannya," komentar @o.f.fluffy.

"OMG. Aku tak bisa berkata apa-apa," timpal @tiffanifani.

Selain itu, ada juga yang salah fokus melihat pose tegap Chris. Netizen yang iseng bahkan membandingkan tinggi kakak Liam Hemsworth itu dengan Joe yang memang cukup jauh.

"Tegak banget Thor kayak patung lilin," kata @stevanyalf.

"Tinggi Thor 190, Joe Taslim 170 an... Sudah pada bilang kalau Joe kependekan. Apa daya aku yang 159 trus foto dengan Thor. Mungkin dikira Thor dia lagi foto sama paku payung," canda @alvinjoee.

Tapi, ada juga yang berkomentar serius. Mereka mendoakan agar setelah foto bersama ini, Joe bisa bekerja satu film dengan Chris Hemsworth.

"Semoga bisa satu film kedepannya. Amin.. 😍😍😍," doa @dytio.

(LID)