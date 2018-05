LOS ANGELES - Pekan ini lagu This is America milik Childish Gambino kembali kuasai chart music Hollywood. Setelah minggu lalu pun menggeser posisi Nice For What milik Drake. Lagu yang rilis pada 6 April 2018 tersebut, kini masih setia bertengger di posisi kedua.

Sedangkan untuk lagu Drake lainnya, God's Plan berada di urutan ketiga. Posisi tiga besar tersebut memang masih sama dengan minggu lalu. Hal ini juga serupa dengan daftar urutan keempat hingga kesepuluh, tidak ada perubahan signifikan.

Nah untuk yang penasaran, berikut daftar 10 lagu yang menduduki chart musik Hollywood, sebagaimana dirangkum Okezone dari Billboard, Minggu (27/5/2018):

1. This Is America - Childish Gambino

2. Nice For What - Drake

3. God's Plan - Drake

4. Psycho - Post Malone Featuring Ty Dolla $ign

5. Meant To Be - Bebe Rexha dan Florida Georgia Line

6. The Middle - Zedd, Maren Morris dan Grey

7. Look A Live - BlocBoy JB Featuring Drake

8. Never Be The Same - Camila Cabello

9. Perfect - Ed Sheeran

10. Not Tears Left To Cry - Ariana Grande

