➡️➡️➡️ Masih belum bisa move on dari tracking & camping di Gunung Papandayan ⛺️⛰ Buat aku ini pengalaman yg sangat menyenangkan bersama Darius & anak2 😍😍 Banyak yg nanya susah ga siy bawa anak2 naik gunung? Awalnya aku juga sempet khawatir, khususnya sm Sabrina . Bisa ga yah? Tapi Puji Tuhan She’s fine & really enjoy every moment 🙏🏻😍 Yg penting adalah ketika kita traveling kemana pun dg anak2 qta sdh persiapkan semuanya utk keamanan & kenyamanan mereka. & untungnya jg di trip kali ini qta dibantu bgt sm kaka2 dr @basecamp.adventure yg set up semuanya sehingga Papandayan trip menjadi moment yg tdk terlupakan utk #thesinathrya 😍🎉♥️😘 Jd buat para orang tua sekali2 anak2nya diajak camping atau naik gunung deh .. Karena dekat dengan alam itu baik 🌲🌿⛰🏕 Juga kebersamaan yg terjalin pasti berbeda & terasa lbh hangat ♥️

A post shared by Donna Agnesia (@dagnesia) on May 24, 2018 at 10:53pm PDT