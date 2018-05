السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ Happy Fasting yaaaaa... Hari ke 3 puasa , Semangat harus tetep ok dong 🌸olah raga juga tetep dijalankan , tp jgn terlalu berat. Oh ya ,Bagi Bagi Resep dong , minuman dingin / es buah khas buka puasa dirumah kalian.. Nanti aku coba bikin dirumahku untuk berbuka puasa dirumah Trima Kasih yaaaaaa.. . . Mukenaku by @ayurora_id #ramadhankareem🌙 #ramadhan2018

A post shared by IndonesianActress&Enterpreneur (@marinizumarnisreal) on May 18, 2018 at 3:43pm PDT