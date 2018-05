LOS ANGELES – Rumor tentang rencana Star Wars membuat spinoff dari dua karakter favorit penggemar, Boba Fett dan Obi-Wan Kenobi, akhirnya terjawab. Lucasfilm dan Disney dikabarkan telah resmi akan mengangkat dua karakter tersebut dalam sebuah film solo.

James Mangold sudah ditunjuk untuk menulis dan menyutradarai film spinoff dari Boba Fett. Sementara untuk Obi-Wan, Stephen Daldry kabarnya sedang dalam negosiasi untuk mau duduk di kursi sutradara.

Awalnya film spinoff tentang Boba Fett akan digarap oleh Simon Kinberg, orang di balik kesuksesan waralaba X-Men dan The Martian. Mangold kabarnya akan menulis scenario film ini bersama Kinberg seperti saat keduanya berkolaborasi dalam mencetak hits melalui film Logan, spinoff X-Men yang dipuji semua orang.

Boba Fett pertama kali diperkenalkan dalam dunia Star Wars pada Empire Srikes Back di tahun 1980. Ia lalu kembali muncul dalam Return of the Jedi di tahun 1983 sebagai tentara bayaran yang membawa Han Solo ke raja criminal bernama Jabba the Hutt. Kendati selalu mengenakan helm dan jatah waktu tampil yang singkat, tokoh Boba Fett ini justru menjadi salah satu tokoh favorit para Star Wars mania.

Jeremy Bulloch adalah aktor yang memerankan Bobba Fett pada zaman dahulu. Sampai sejauh ini plot cerita dan siapa aktor yang akan memerankan tokoh Boba Fett masih menjadi rahasia.

