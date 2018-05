JAKARTA - Pascaputus dari Nazril Irham atau lebih dikenal dengan panggilan Ariel 'NOAH', Sophia Latjuba memang kerap dikabarkan menjalin hubungan spesial dengan pria lain. Salah satunya adalah Robby Purba.

Tak berbeda jauh dengan Robby Purba yang diisukan karena kerap mengunggah foto kebersamaannya, kali ini ibunda dari Eva Celia ini juga dipasangkan oleh netizen dengan pria yang tengah digandengnya dalam foto. Dalam foto yang diunggah di Instagram itu, Sophia tampak tersenyum ke arah kamera, sementara sang pria hanya memamerkan punggungnya.

“Cocok sm yg ini,” tulis komentar dari akun @almiranada83g.

Tak sedikit netizen bertanya-tanya siapa sosok pria yang digandeng oleh Sophia Lantjuba tersebut. Bahkan ada pula yang menanyakan apakah pria tersebut merupakan calon kekasihnya.

“siapa tu mami cntiiik ??,” tanya akun @dameria.samosir.3363.

“@sophia_latjuba88 Calon kah ini..,” timpal akun @nur_aini.123.

Namun hubungan Sophia dan pria misterius itu tampaknya tak lebih dari sekadar teman. Pasalnya, wanita berdarah Jerman ini menggunakan tagar atau tanda pagar yang menyebutkan bahwa laki-laki tersebut adalah teman baiknya.

Selain foto bersama dengan lelaki itu, pada unggahan selanjutnya, Sophia Latjuba juga memperlihatkan kebersamaannya dengan teman-temannya yang lain.

“Home is where your loved ones are. #bestfriends,” tulis Sophia Latjuba pada keterangan fotonya.

