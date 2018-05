. Kalo punya anak cewe, kira2 gini nih formasinya ya? ๐Ÿ˜ #maiaestianty #diarymaia #kualalumpur2018 #KL #familyfirst #happymom

A post shared by Maia Estianty (M.E) The Queen (@maiaestiantyreal) on May 23, 2018 at 5:49am PDT