Part 2: Waktu yang sulit untuk kami. Pesan tersebut menyatakan "your Instagram account has been request to deleted permanently". Rasanya mau pingsan baca itu, siapa yang menghapus akun tersebut? Memintanya saja tidak pernah. Kami coba email kembali untuk banding, namun belum ada tanggapan. Sampai saat ini Nay tidak dapat berkomunikasi melalui akun @tantrinamirah, pengikutnya sejumlah 204.000 harus direlakan. Jika kalian adalah pengikut Nay, mohon ikuti second account nya di @tantrynamirah, Insya Allah kontennya akan terus diperbaharui. Jika kalian pecinta fashion, mom to be, wanita karier, hijabers, akun Nay juga cocok untuk diikuti. Kami masih berjuang untuk mendapatkan kembali akun asli Nay. @instagram mohon berlaku adil dengan komunitasmu. Semoga kejadian serupa tidak menimpa kalian ya, jangan mudah percaya. Kadang orang tidak berniat jahat, namun peluang yang mengubahnya. Salam, Kay

