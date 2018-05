SEOUL - Nickhun ‘2PM’ dipastikan menjadi salah satu selebriti yang membintangi variety show, Galileo: Awakened Universe. Sebelumnya, aktris Ha Ji Won, penyanyi Sejeong ‘Gugudan’, dan Kim Byung Man telah lebih dahulu mengonfirmasi keterlibatan mereka dalam program bertema sciene-fiction tersebut.

Nantinya, Nickhun ‘2PM’ bersama bintang Galileo: Awakened Universe lainnya akan menjajali pengalaman hidup seperti di Planet Mars. Mereka akan menjelajahi ‘Planet Mars’ selama seminggu dan menjalani berbagai eksperimen ilmiah di sana.

Topik tentang Planet Mars memang mulai mencuri perhatian publik Korea, berkat sejumlah film populer seperti Interstellar, Gravity, dan The Martian. Inilah yang mendasari tim produksi untuk menggarap program tersebut.

Menariknya, tim produksi memilih Mars Desert Research Station (MDRS) yang berada di Utah, Amerika Serikat, sebagai lokasi syuting Galileo: Awakened Universe. Kontur kawasan yang berupa padang pasir dinilai sangat mirip dengan daratan Planet Mars.

Program ini sekaligus menandai proyek perdana Nickhun di layar kaca Korea. Reality show terakhir yang diperankannya adalah Youth Trainee yang tayang di televisi China, Zhejiang TV, pada 2015. Nickhun mulai aktif berkegiatan solo setelah menjadi salah satu presenter Korean Music Wave di Bangkok pada 2010. Tak sendiri, dia diketahui menggandeng Taecyeon ‘2PM’ dan aktris Yoon Eun Hye kala itu.

Kemudian pada Juni 2010, dia juga sempat mengikuti variety show We Got Married Season 2. Berpasangan dengan Victoria f(x), keduanya dikenal sebagai Khuntoria couple. Keduanya merampungkan syuting We Got Married pada September 2011.

Pada 2013, ia bermain sebagai karakter utama dalam serial TV China, One and a Half Summer. Nickhun berperan sebagai Zhang Hao, yang sedang mencari cinta. Dia rela mengejar seorang perempuan yang ditemuinya saat berlibur ke Santorini, Yunani. Ia percaya, jodohnya adalah perempuan tersebut. Zhang Hao kemudian terbang ke China hanya untuk mencari gadis misterius bernama Luo Man tersebut.

Sementara itu, program Galileo Awakened Universe dijadwalkan memulai masa syuting di MDRS pada Juni mendatang. Program tersebut direncanakan mulai mengudara di tvN pada pertengahan Juli 2018.

(SIS)