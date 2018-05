JAKARTA - Memasuki usia kandungan 6 bulan, Baby Margaretha dengan percaya diri memposting photo dengan perut yang mulai membesar.

Dalam akun pirbadinya, Baby menuliskan bahwa dirinya sangat berharap besar atas buah hatinya untuk menjadi kebanggaan orang tua.

"Thank you so much for coming to the baby shower👶🏼,Love and best wishes from the proud would be parents*," tulis Baby dalam akun Instragramnya.

Meskipun begitu, kolom komentar Baby Margaretha tampaknya di non aktifkan sehingga tidak terlihat komentar dari para netizen.

Photo Baby yang mengenakan gaun berwarna biru itu sengaja mematikan komentarnya, namun ada yang me Like postingan tersebut sebanyak 14.288.

Sebagaimana diketahui, Baby telah resmi menikah dengan Christian Bradach yang sebelumnya Baby dan Christian menikah secara siri pada tahun 2017 lalu. Akan tetapi pada bulan April 2018 kemarin keduanya meresmikan pernikahannya.

(edh)