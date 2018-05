SEOUL – Di saat aktris Seo Hyun Jin masih mempertimbangkan tawaran bermain dalam The Beauty Inside, Song Hyun Wook memastikan diri duduk di bangku sutradara. Hal itu diumumkan Studio&New, rumah produksi yang akan menggarap drama tersebut.

Apabila aktris Temperature of Love tersebut menerima tawaran itu, maka dia akan reuni dengan PD Song. Keduanya pernah terlibat dalam serial Another Miss Oh yang tayang di tvN, pada 2016. Di luar dugaan, drama komedi romantis yang hanya membukukan rating 2 persen pada debutnya itu menyelesaikan masa tayangnya dengan rating 9,99 persen.

Selain Another Miss Oh, PD Song diketahui sempat menggarap sejumlah proyek populer lainnya. Meloholic, Revolutionary Love, My Shy Boss, dan Marriage Not Dating adalah beberapa di antaranya. Sementara Seo, diketahui sempat bermain dalam Romantic Doctor, Teacher Kim (2016) dan Temperature of Love (2017).

Drama The Beauty Inside merupakan proyek remake dari film Korea berjudul serupa yang dirilis medio 2015. Film tersebut berkisah tentang Woo Jin, seorang perancang furniture yang setiap hari bangun di tubuh berbeda. Menariknya, Woo tak bisa memilih tubuh siapa yang akan dimasukinya.

Woo kemudian bertemu dengan gadis bernama Yi Soo, yang mengetahui rahasianya tersebut. Namun menariknya, dia tetap mencintai Woo. Versi film The Beauty Inside diperankan oleh sejumlah nama besar. Sebut saja Han Hyo Jo, Park Seo Joon, Park Shin Hye, Lee Dong Wook, hingga Lee Hyun Woo.

Lalu akan seperti apa PD Song menggarap versi drama The Beauty Inside? Melansir Soompi, ada satu perbedaan mendasar antara versi drama dan film. Apabila di versi film, pemeran utama wanita akan bertemu dengan pria yang berubah setiap hari, maka dalam format drama sebaliknya.

Dalam versi drama, pemeran utama pria akan jatuh cinta pada perempuan yang berubah sebanyak 120 kali. Studio&New mengungkapkan, PD Song akan bekerja sama dengan penulis skenario Lim Me Ra. Dia diketahui pernah berkolaborasi dengan Kim Eun Sook, penulis skenario yang populer lewat drama Descendants of the Sun dan Goblin.

Meski belum ada jadwal pasti, namun drama The Beauty Inside dikabarkan akan tayang di JTBC pada semester II 2018.

(SIS)