JAKARTA - Fairuz A Rafiq dan sang suami, Sonny Septian tengah berbahagia karena keduanya dikaruniai anak perempuan melalui operasi caesar pada Senin (21/5/2018).

Ibu dan sang anak selamat, namun kondisi Fairuz belum sepenuhnya membaik. Saat dimintai keterangan melalui sambungan telefon, wanita berusia 32 tahun tersebut belum bisa menjelaskan proses persalinannya secara detail karena kondisi tubuh yang belum stabil.

"Masih belum bisa (cerita soal melahirkan). Belum enak kondisi aku. Ini masih nge-fly," ujarnya kepada Okezone pada Senin (21/5/2018).

Sementara itu, kabar bahagia lahirnya buah cinta Fairuz dan sang suami pertama kali diketahui dari sosial media Sonny Septian. Adik kandung Elma Theana tersebut mengunggah foto sang putri berikut dengan ungkapan bahagia di keterangan foto yang ditulis. Berikutnya disusul postingan Fairuz A Rafiq terkait sang anak berikut dengan jenis kelaminnya.

"Assalamualaikum I'm here #sonsep #fairuzarafiq," tulis Sonny Septian.

"Welcome to the world my baby girl 💖terima kasih ya Allah," terang Fairuz.

Komentar netizen dari kalangan artis dan penggemar lantas membanjiri unggahan putri pedangdut legendaris A Rafiq tersebut. Mereka bahagia atas lahirnya anak Fairuz dan Sonny Septian dan doa terbaik pun diungkap netizen di kolom komentar.

"Alhamdulillah.. insya Allah jadi anak solehah ya nak 💓," tulis Dian Ayu Lestari.

"Alhamdulillah congrats syg. Insya Allah soleha ya sehat2 slalu mommy & babygirl 💜," sahut lainnya.

Bayi perempuan ini merupakan anak pertama bagi Sonny Septian namun menjadi anak kedua bagi Fairuz A Rafiq. Sebelum dipersunting Sonny pada 21 Mei 2017, Fairuz memang sempat membangun rumah tangga dengan aktor Galih Ginanjar dan mendapatkan satu orang putra yang diberi nama Faaz A Rafiq.

Meskipun bukan menjadi anak kandung, namun Faaz tampak dekat dengan Sonny Septian. Keduanya selalu terlihat akrab dan Faaz menyematkan panggilan Daddy untuk Sonny Septian.

(ulu)