SEOUL – Menjalin kasih selama 6 tahun tak lantas membuat aktor Jung Kyung Ho menyeriusi hubungannya dengan Sooyoung ‘SNSD’. Hal itu diungkapkannya saat diwawancara Ilgan Sports, pada 20 Mei 2018.

“Untuk saat ini, aku ingin membantu Sooyoung memulai kariernya sebagai aktris. Aku tidak ingin membebani atau mengganggu kariernya dengan pernikahan,” ungkap bintang Missing Nine tersebut.

Jung menambahkan, “Aku ingin melihat Sooyoung aktif di industri akting. Kemungkinan kami akan menikah setelah semua itu terealisasi.”

Akting merupakan salah satu fokus Sooyoung, selain musik, yang membuatnya meninggalkan S.M Entertainment pada Agustus 2017. Sekitar 2 bulan kemudian, dia mengumumkan bergabung dengan Echo Global Group, agensi yang juga menaungi Daniel Henney.

Proyek terakhir Sooyoung di bidang akting adalah Man in the Kitchen yang menyelesaikan masa tayangnya dengan rating rata-rata sebesar 12 persen. Sementara Jung Kyung Ho terlibat dalam drama terbaru OCN, Life on Mars. Drama itu dikabarkan akan mulai tayang di OCN, pada 9 Juni 2018.

Drama yang diadaptasi dari serial Inggris berjudul serupa tersebut berkisah tentang seorang detektif bernama Han Tae Joo (Jung Kyung Ho). Dia diketahui mengalami kecelakaan saat menyelidiki sebuah kasus pembunuhan. Menariknya, Han terbangun di tahun 1987 yang membawanya ke sebuah kasus pembunuhan yang tak terselesaikan selama puluhan tahun.

Di luar karier keduanya, Jung Kyung Ho dan Sooyoung ‘SNSD’ pertama kali mengumumkan hubungan mereka pada awal Januari 2014, setelah berkali-kali digosipkan pacaran. S.M Entertainment yang saat itu masih menjadi agensi Sooyoung mengatakan, keduanya dekat sejak tahun 2013.

“Saat itu mereka dekat sebagai sunbae (senior) dan hoobae (junior). Hubungan itu bergerak cukup cepat menjadi asmara,” ungkap agensi yang menaungi SNSD tersebut kala itu.

Sejak dikabarkan menjalin asmara, hubungan keduanya pun jauh dari gosip miring. Mereka bahkan beberapa kali tertangkap paparazzi sedang kencan di tempat umum.

“Sooyoung memiliki semua sifat yang tidak aku miliki. Itu membuatku semakin mencintainya. Serius, Sooyoung memberiku begitu banyak kekuatan,” imbuh Jung.

