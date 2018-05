SEOUL – CLN Company membantah isu yang mengatakan, Go Kyung Pyo tengah terlibat dalam sebuah hubungan asmara. “Kami telah mengonfirmasi kepada Go Kyung Pyo tentang isu pacaran tersebut. Tapi dia meyakinkan bahwa hal itu tak benar,” kata agensi tersebut seperti dikutip dari Soompi, Senin (21/5/2018).

Agensi tersebut menambahkan, perempuan yang diisukan sebagai kekasih aktor 27 tahun itu adalah teman dekatnya. Meski membantah, namun Go sempat mengungkapkan perilakunya saat berpacaran.

“Ketika punya pacar, aku tipe orang yang tak ragu mengekspresikan rasa cintaku. Aku bahkan sering mengucapkan hal-hal yang dianggap cheesy dan garing untuknya,” kata Go saat diwawancara Korea Daily, belum lama ini.

Baca juga: Terlibat Kasus DUI, Yoon Tae Young Terdepak dari Dear Husband of 100 Days

“Aku juga tak sungkan mengucapkan ‘Aku mencintaimu’ kepadanya, karena aku kerap melakukan itu kepada teman dan keluargaku. Mereka pun kerap membalas ucapan itu kepadaku,” imbuhnya.

Isu pacaran itu bermula ketika aktor Reply 1988 tersebut tepergok berpegangan tangan dengan seorang perempuan di luar sebuah restoran di Seoul, Korea Selatan. Kemesraan mereka bertambah ketika perempuan itu dikabarkan menyandarkan kepalanya di bahu Go.

Go saat itu, dikabarkan menyamarkan penampilannya dengan sebuah topi. Meski tengah bersama seorang wanita, namun dia tak ragu meladeni permintaan foto sejumlah fans yang mengenalinya di restoran tersebut.

Baca juga: Pretty Noona Tamat, Son Hye Jin dan Jung Hae In Berlibur ke Jepang

Hari ini (21/5/2018), Go Kyung Pyo dipastikan mulai menjalani masa wajib militer selama 21 bulan ke depan. Kabar ini pertama kali dirilis oleh agensi Go, pada 20 April 2018. “Aku akan memenuhi tugasku sebagai pria Korea dan merampungkan masa tugas wamilku dengan rajin dan berani,” ungkap Go dalam keterangan resminya.

Dia menambahkan, “(Masa vakumku) ini bisa menjadi waktu yang panjang ataupun singkat bagi beberapa orang. Tapi aku akan berusaha melakukan yang terbaik untuk bertransformasi menjadi sosok yang lebih baik.”

Terkait kewajibannya tersebut, CLN Company mengungkapkan bahwa sang aktor berencana untuk menjalani wamil dengan tenang. Agensi tersebut memastikan, tak akan ada acara perpisahan untuk melepas Go.

(SIS)