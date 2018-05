GANGNAM – AStory memecat Yoon Tae Young dari produksi drama terbaru mereka, Dear Husband of 100 Days. Dalam keterangan resminya, AStory mengungkapkan, mereka akan menggantikan Yoon dengan aktor lain.

“Setelah melakukan diskusi internal, kami memutuskan untuk memecat Yoon Tae Young dan menggantinya dengan aktor lain. Namun, siapa yang akan menggantikan dia masih belum ditentukan,” ungkap rumah produksi tersebut.

Lee Sang Baek, Produser Eksekutif Dear Husband of 100 Days mengatakan, keputusan tersebut diambil agar tak menghambat proses produksi. Melansir Soompi, kasus tersebut baru diumumkan Kepolisian Gangnam pada Minggu, 20 Mei 2018.

Dalam keterangannya, Kepolisian Gangnam menyatakan, Yoon terlibat kasus DUI (menyetir di bawah pengaruh alkohol). Insiden itu terjadi di Distrik Gangnam, Seoul, pada 13 Mei 2018, sekitar pukul 20.00 KST (18.00 WIB).

Akibat mabuk, Yoon dikabarkan menabrak mobil di perhentian lampu merah. Aktor Neighborhood Hero tersebut dikabarkan sempat memberikan kontak informasinya kepada korban sebelum meninggalkan tempat kejadian perkara.

Keesokan harinya (14/5/2018), Yoon secara resmi dipanggil untuk menjalani penyelidikan. Saat itu polisi menemukan kadar alkohol dalam darah Yoon mencapai 0,079 persen. Namun setelah menghitung ulang menggunakan rumus Widmark, polisi menemukan kadar alkohol dalam darah Yoon Tae mencapai 0,14 persen. Dengan begitu, pihak kepolisian mencabut surat izin mengemudi aktor lulusan Illinois Wesleyan University tersebut.

Terkait insiden tersebut, Gallery 9 selaku agensi Yoon Tae Young merilis keterangan resmi. “Kami tak akan memberikan alasan apapun terkait kasus yang tengah menimpa Yoon Tae Young. Saat ini, dia tengah dalam proses perenungan diri dan menyesali perbuatannya,” ungkap agensi tersebut.

Gallery 9 menambahkan, “Yoon Tae Young mengungkapkan permintaan maaf terdalamnya terkait insiden tersebut. Dia juga menyesal karena telah mengecewakan banyak orang dengan melakukan skandal tersebut.”

Sementara itu, Dear Husband of 100 Days merupakan drama bergenre romkom dan sejarah yang dikreasikan Studio Dragon. Proyek yang naskahnya ditulis oleh No Ji Sul tersebut diperankan oleh D.O ‘EXO’ dan aktris Nam Ji Hyun.

Kisahnya berfokus tentang Lee Yul (DO ‘EXO) yang jatuh dari tebing akibat sebuah usaha percobaan pembunuhan. Dia kemudian kehilangan semua ingatannya dan berkeliaran selama 100 hari dengan nama dan kepribadian baru. Sepanjang masa itulah dia bertemu Hong Sim, (Nam Ji Hyun), seorang kepala agensi detektif di era Joseon.

