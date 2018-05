SEOUL - Menyusul berakhirnya penayangan Pretty Noona Who Buys Me Food, pada 19 Mei 2018, para bintang dan kru drama tersebut akan berlibur ke Jepang. Berdasarkan keterangan perwakilan Drama House selaku rumah produksi yang menggarap serial tersebut, rombongan akan berangkat pada 29 Mei 2018.

Mereka akan berada di Negeri Sakura itu selama 3 hari 2 malam. “Kedua aktor utama Pretty Noona Who Buys Me Food: Son Hye Jin dan Jung Hae In, dipastikan akan bergabung dalam trip tersebut,” ungkap perwakilan Drama House seperti dilansir dari Soompi, Minggu (20/5/2018).

Merujuk data Nielsen Korea, drama arahan Ahn Pan Seok tersebut mengakhiri masa tayangnya dengan rating yang cukup kuat, 6,79 persen. Sejak debut pada 30 Maret 2018, rating tertinggi yang ditorehkan Pretty Noona Who Buys Me Food mencapai 7,28 persen.

Serial ini menjadi salah satu drama yang paling dinantikan pencinta drama Korea sepanjang 2018. Mafhum, Pretty Noona Who Buys Me Food merupakan proyek comeback si Ratu Melodrama, Son Ye Jin, setelah vakum dari layar kaca selama 5 tahun.

Selain itu, drama ini juga menjadi proyek pertama Jung Hae In sebagai pemeran utama, setelah sukses While You were Sleeping dan Prison Playbook. “Sepanjang syuting drama, aku merasakan kebahagiaan yang sulit kujabarkan dengan kata-kata. Melalui karakter Seo Joon Hee, aku bisa belajar tentang cinta,” kata Jung Hae In.

Aktor 30 tahun itu menambahkan, “Biasanya, setiap kali syuting berakhir kami akan merasa sedih sekaligus lega. Tapi dengan proyek ini aku merasa sangat bersyukur yang sulit kuungkapkan lewat kata-kata.”

Di lain pihak, Son Ye Jin berkomentar, “Aku tak berharap proyek ini akan berakhir. Sebagai Yoon Jin Ah, aku bisa tersenyum ketika bahagia serta merasakan kepahitan hidup dan cinta.”

Aktris 36 tahun itu kemudian mengungkapkan rasa syukur dan cintanya kepada semua pihak yang terlibat dalam proyek tersebut. “Aku belajar banyak lewat proyek ini dan berterima kasih kepada semua penonton yang telah mencintainya. Aku akan melakukan yang terbaik untuk proyek aktingku selanjutnya,” imbuhnya.

