LAS VEGAS - Taylor Swift dikabarkan akan merilis album baru dalam waktu dekat. Hal ini diketahui dari vlog yang diposting oleh Perez Hilton dalam youtube channel miliknya pada 20 Mei 2018. Dalam video yang diposting, Swift mengisyaratkan dirinya akan merilis album sebelum memasuki usia 30 tahun yang jatuh pada 13 Desember 2019.

Melansir Billboard, Senin (21/5/2018) Perez Hilton bertemu dengan pelantun We Are Never Ever Getting Back Together tersebut di belakang layar tur Reputation di Rose Bowl, Los Angeles, pada Sabtu, 19 Mei 2018.

Tampaknya, penggemar tidak akan menunggu lama untuk albumnya kali ini. Tahun lalu, fans telah menunggu tiga tahun yang panjang untuk Taylor Swift mengeluarkan album Reputation, setelah album 1989 miliknya keluar pada 2014.

Berdasarkan hal ini, memungkinkan jika album baru perempuan 28 tahun tersebut rilis pada pertenghan 2019 paling lambat. Perez kemudian memberikan ide yang tepat untuk judul album baru Swift.

"Aku berkata kepada Taylor, amat sangat menyenangkan jika album dia berikutnya memiliki lagu berjudul '30'. Ini untuk sangat menarik, karena dia juga memiliki lagu berjudul 15 dan 22. Akan menjadi kelanjutan yang apik," ungkap Perez.

Untuk diketahui Swift telah menyelesaikan tur Reputation-nya di Levi's Stadium, Santa Clara, Calif pada 11 Mei 2018. Selain itu, pada 20 Mei 2018 ia berhasil membawa pulang piala Top Female Artist dan Top Selling Album untuk album bertajuk ‘Reputation'. Untuk kategori Top Female Artist, ia berhasil mengalahkan empat kandidat kuat lainnya, seperti Camila Cabello, Cardi B, Halsey, dan Demi Lovato.

Menariknya, ia mempersembahkan penghargaan tersebut untuk seluruh perempuan dalam dunia musik.

"Aku ingin berterima kasih kepada semua penyanyi wanita. Mereka membuka jalan bagi aku dan semua orang untuk menginspirasi kami menjadi seorang penyanyi, " ungkap Swift pada acara BBMA 2018.

Dalam ajang perhelatan musik terbesar ini ia dinominasikan untuk lima penghargaan di BBMA tahun ini, yaitu Top Artist, Top Female Artist, Top Billboard 200 Artist, Top Billboard 200 album dan Top Selling Album.

