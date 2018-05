LOS ANGELES – Setelah empat pekan merajai chart musik Hollywood, kini posisi Drake tergeser. Single baru dari Childish Gambino yang berjudul 'This is America' mampu menggantikan posisi Drake dengan lagu 'Nice for What' di pekan ini.

Meskipun tak lagi berada di posisi teratas, dua lagu Drake tetap bertahan di peringkat tiga besar. 'Nice for What' kini berada di urutan kedua, sementara 'God’s Plan' menyusul dan mampu menggeser posisi Post Malone.

Serupa dengan Drake dan Post Malone, sejumlah penyanyi juga harus rela posisinya menurun dari minggu lalu. Sebut saja Bebe Rexha featuring Florida Georgia Line yang harus turun satu tingkat.

Serupa dengan Bebe Rexha dan Florida Georgia Line, Zedd, Maren Morris, serta Grey bernasib sama. Selain itu, Camila dengan lagu 'Never Be the Same' juga harus turun dua peringkat. Hal ini berbeda dengan BlocBoy JB ft Drake yang posisi nya kini berada dua tingkat lebih atas dari minggu lalu.

Sepertinya saat ini bukanlah pekan terbaik untuk Post Malone. Sebab, dua lagunya yang berjudul 'Better Now' dan 'Rock Star' hasil kolaborasinya dengan 21 Savage harus tersingkir dari 10 chart musik Hollywood.

Berbeda dengan Ed Sheraan, lagunya yang berjudul 'Perfect' kembali berada dalam 10 tangga teratas pekan ini.

Berikut daftar 10 lagu yang menduduki chart musik Barat, sebagaimana dirangkum Okezone dari Billboard, Minggu (20/5/2018):

1. This Is America – Childish Gambino

2. Nice For What - Drake

3. God's Plan - Drake

4. Psycho - Post Malone Featuring Ty Dolla $ign

5. Meant To Be - Bebe Rexha & Florida Georgia Line

6. The Middle - Zedd, Maren Morris & Grey

7. Look Alive - BlocBoy JB Featuring Drake

8. Never Be The Same - Camila Cabello

9. Perfect - Ed Sheeran

10. No Tears Left To Cry - Ariana Grande

