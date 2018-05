LOS ANGELES – Memasuki pekan keempat pascarilis, Drake masih bertengger di posisi teratas chart musik Hollywood dengan lagu Nice For What. Sementara lagu Drake lainnya yakni God’s Plan yang sebelumnya berada di psosisi kedua terpaksa harus turun satu tangga ke posisi ketiga.

Baca Juga: Drake Masih Betah Rajai Posisi Teratas Chart Musik Hollywood

Menggantikan Drake, Post Malone yang berkolaborasi dengan Ty Dolla $ign naik ke posisi kedua dari sebelumnya. Pekan lalu, Post Malone mengantre di posisi kelima.

Pada posisi keempat, Bebe Rexha dan Florida Georgia Line masih bertahan dengan lagu berjudul Meant To Be. Untuk posisi kelima diduduki oleh Zedd, Marren Morris dan Grey dengan lagunya The Middle.

Prestasi baik pun diukir oleh Camila Cabello. Mantan personel Fifth Harmony ini berhasil loncat dari posisi ke 13 menjadi posisi keenam di pekan ini dengan lagunya Never Be The Same.

Tak hanya Cabello saja, dua lagu milik Post Malone lainnya juga berhasil merangsek naik ke posisi ketujuh dan delapan. Dua lagu itu adalah berjudul Betteer Now dan Rockstar.

Di posisi kesembilan Look Alive dari BlocBoy JB yang berkolaborasi dengan Drake masih bertahan. Sementara, No Tears Left To Cry milik Ariana Grande terpaksa harus terjun bebas dari posisi ketiga menuju posisi sepuluh.

Baca Juga: Sang Penggoda Milik Tata Janeeta Betah Rajai Tangga Musik Indonesia

Berikut daftar 10 lagu yang menduduki chart musik barat yang dirangkum Okezone dari Billboard, Minggu (13/5/2018):

1. Nice For What – Drake

2. Psycho – Post Malone Ft Ty Dolla $ign

3. God’s Plan – Drake

4. Meant To Be – Bebe Rexha & Florida Georgia Line

5. The Middle – Zedd, Maren Morris & Grey

6. Never Be The Same – Camila Cabello

7. Better Now – Post Malone

8. Rockstar – Post Malone ft 21 Savage

9. Look Alive – BlocBoy JB ft Drake

10. No Tears Left To Cry – Ariana Grande

(LID)