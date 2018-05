SEOUL - Aktris Yoon Eun Hye dikabarkan akan segera kembali menyapa penggemarnya lewat proyek drama terbaru, Excitement Warning. J Army Entertainmnet mengonfirmasi berita tersebut pada 17 Mei 2018.

Belum banyak informasi yang tersedia terkait produksi drama tersebut. Mulai dari pemeran utama pria, tim produksi, hingga detail penayangan. Namun yang pasti, kisahnya diadaptasi dari novel web berjudul serupa.

Melansir Alkpop, drama Excitement Warning berkisah tentang aktris papan atas bernama Yoon Yoo Jung (Yoon Eun Hye) yang terlibat dalam skandal pacaran. Kisah drama ini menjadi menarik ketika sang aktris bertemu seorang dokter kulit yang tidak tertarik untuk berkencan.

Drama Excitement Warning menandai comeback Yoon ke layar kaca, setelah vakum berakting selama 5 tahun. Drama terakhir yang dibintanginya adalah Marry Him If You Dare yang tayang pada 14 Oktober 2013 di KBS2.

Sebelum benar-benar comeback berakting, pada November 2017, Yoon lebih dahulu terlibat dalam variety show Dear My Human. Program tersebut menjadi variety show kedua yang ia bintangi setelah X-Man pada 2003.

Menariknya, dalam program itu bintang Coffee Prince tersebut juga menanggapi skandal yang pernah menimpanya pada 2015. Kala itu, Yoon Eun Hye dituduh menjiplak desain baju karya ARCHE, sebuah label fesyen ternama di Korea Selatan, saat mengikuti Goddess Fashion 2.

Yoon Choon-ho, desainer ARCHE, menuding Yooen Eun Hye mencontek desain mantel putih miliknya. Tak hanya satu, dia dituduh meniru tiga item fesyen dari brand papan atas serupa Dolce & Gabbana dan BCBG.

Yoon Eun Hye sempat membantah tuduhan penjiplakan itu dan menyebut Yoon Choon Ho hanya memanfaatkan ketenaran namanya. Namun, ketika semua bukti mengarah padanya, Yoon Eun Hye memilih bungkam dan menghilang dari industri hiburan.

Setelah diam selama 2 tahun, Yoon akhirnya buka suara dan meminta maaf terkait kasus itu dalam Dear My Human. “Saya tidak menjelaskan atau menangani situasi tersebut dengan bijak dan pada waktu yang tepat,” ujarnya.

Setelah memberikan pengakuan tersebut, aktris 33 tahun itu memutuskan mundur dari variety show tersebut pada 26 Desember 2017.

