SEOUL - Aktor Ha Seok Jin tampaknya akan kembali menyapa para penggemarnya lewat drama terbaru KBS, Your House Helper. Serial tersebut diadaptasi dari webtoon populer berjudul Sad Love Story karya Seung Jung-Yeon.

Ha Seok Jin akan berperan sebagai Kim Ji Woon dalam drama tersebut. Kim diceritakan anak dari anggota parlemen dan dokter. Dia juga bekerja di perusahaan besar. Drama ini menjadi seru ketika ia, meninggalkan pekerjaannya dan memilih menjadi seorang asisten rumah tangga (ART). 

Sebagai ART, dia mengurus semua keperluan rumah, mulai dari memasak, mencuci pakaian, belanja, menjaga anak, menjaga hewan peliharaan, hingga memperbaiki rumah. Dia menerima banyak perhatian dari klien wanita karena ketampanannya.

Dalam drama terbarunya kali ini, Ha Seok Jin akan beradu akting dengan aktris Go Won Hee. Perempuan 23 tahun itu akan berperan sebagai Yoon Song Ah, pemilik layanan rumah tangga tempat Ha Seok Jin bekerja.

Karya terakhir Go Won Hee dilayar kaca, saat ia berperan dalam drama Welcome To Wakiki yang berakhir pada 17 April silam. Dalam drama komedi tersebut ia berperan sebagai jurnalis yang tinggal dengan kakak laki-laki dan teman-temannya di sebuah guest house. Di sana ia menjalin cinta dengan salah satu teman kakaknya Lee Jun Ki yang diperankan oleh Lee Yi Kyung.

Sementara karya terakhir Ha Seok Jin adalah Radiant Office yang mana dia berakting sebagai kepala tim pemasaran di sebuah perusahaan furniture. Dalam karakternya tersebut ia menjadi seorang workaholic dengan kulaifikasi dan pencapaian karier yang sempurna.

Dia dikenal sebagai atasan yang tak kenal kompromi. Sayangnya, drama yang dibintanginya bersama Go Ah Sung tersebut, tak terlalu sukses menggaet perhatian penonton. Di Korea Selatan, drama itu hanya meraih rating tertinggi sebesar 7,5 persen.

Sementara itu, duet Seok Jin dan Go dalam drama Your House Helper akan ditayangkan KBS2 pada Agustus 2018, setiap Rabu-Kamis.

(SIS)