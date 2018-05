SEOUL - Para penggemar BLACKPINK sepertinya harus sedikit bersabar. Pasalnya, YG Entertainment memutuskan untuk menunda jadwal comeback grup yang digawangi Lisa cs tersebut.

Seperti diberitakan Okezone sebelumnya, YG Entertainment menjadwalkan BLACKPINK comeback pada Mei 2018. Namun, dalam unggahan terbarunya di Instagram, bos YG Entertainment mengisyaratkan comeback pada pertengahan Juni 2018.

Unggahan Yang Hyun Suk (YG) itu kemudian memancing komentar pedas para BLINK (fans BLACKPINK). Seorang fans mengkritik YG dengan berkata, “Tolong beri mereka kesempatan untuk merilis album, jangan hanya single. Berapa tahun lagi yang mereka butuhkan untuk memiliki album?”

Sementara lainnya mengungkapkan kekecewaannya dengan meminta Yang Hyun Suk untuk menyudahi masa persiapan BLACKPINK. “Berapa banyak waktu lagi yang mereka habiskan, untuk akhirnya siap dan bisa comeback?” ungkap fans tersebut.

Kritikan BLINK tersebut kemudian dijawab oleh Yang Hyun Suk melalui Instagram. Dia mengungkapkan, jika comeback BLACKPINK kali ini berupa album penuh. Jadi, tak sekadar single.

Dia menambahkan, bahwa keempat personel BLACKPINK akan menggelar promosi album baru tersebut pada Juni hingga akhir tahun 2018. Karena itu, dia berharap para BLINK sabar menunggu karena YG Entertainment tengah mempersiapkan album itu dengan matang.

Bersamaan dengan kabar pengunduran jadwal rilis album tersebut, Yang Hyun Suk juga memperkenalkan lightstick resmi BLACKPINK. Lampu konser tersebut berwarna pink dengan desain triple love dan tulisan nama grup tersebut di bagian tengah. Perilisan lightstick resmi BLACKPINK tersebut diharapkan YG mampu menjadi pelipur lara bagi para BLINK.

BLACPINK debut pada 8 Agustus 2016, lewat lagu Boombayah yang sukses menembus chart Billboard World Digital Songs. Kesuksesan debut mereka juga ditandai dengan meraih trofi Artis Pendatang Baru Terbaik dalam ajang Golden Disc ke-31 dan Seoul Music Award ke-26.

Pada 22 Juni 2017, lagu As If Its Your Last kembali mendapat respons positif fans. Tembang itu sukses memuncaki chart Billboard World Digital Song. Lagu yang mengusung genre moombahton (campuran house music dan reggae) itu juga sempat debut di peringkat 45 Hot 100 Billboard Kanada.

