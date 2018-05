SEOUL - Jelang penayangan Miss Hammarubi, JTBC merilis foto dibalik layar drama tersebut. Menariknya, foto itu memperlihatkan dua pemeran muda dalam drama tersebut, L ‘Infinite’ dan Go Ara.

Dalam foto tersebut bisa terlihat chemistry manis antara keduanya. Menurut Studio & New selaku rumah produksi drama tersebut, Go Ara dan L 'Infinite' memiliki hubungan yang sangat baik selama syuting berlangsung.

Mereka terlihat berada di dalam gedung dengan sorot kamera. Tanpa memedulikan sekitarnya, dua aktor tersebut terlihat tertawa sambil memegang skenario.

Baca juga: Bos YG Ungkap Alasan Penundaan Jadwal Comeback BLACKPINK

"Mereka berdua menciptakan suasana syuting yang sangat kondusif dan penuh tawa. Ada semangat yang sangat baik dan keakraban yang tercipta di antara para pemeran drama ini,” ungkap Studio & New seperti dikutip dari Soompi, Kamis (17/5/2018).

Sebagai informasi, Miss Hammurabi merupakan legal drama yang bercerita tentang tiga hakim dengan kepribadian berbeda. ‘L Infinite’ berperan sebagai Im Ba Reun seorang hakim elit yang berpegang teguh pada aturan dan prinsipnya. Meskipun kepribadiannya sedikit egois, dia adalah karakter yang menyenangkan dan hangat.

Kemudian, Go Ara akan melakoni karakter Cha Oh Reum, seorang hakim pemula yang sangat bersemangat. Dia mendapatkan julukan ‘rookie psycho’ karena kerap berlaku eksentrik. Meski begitu, Cha sangat mencintai pekerjaannya, karena percaya profesi hakim bisa meringankan rasa sakit orang lain. Dia bekerja keras untuk memberikan hukuman yang berat kepada orang yang bersalah.

Baca juga: Cedera, G-Dragon Segera Jalani Operasi Pergelangan Kaki

Di lain pihak, karakter hakim kepala Han Sae Sang akan dimainkan oleh aktor kawakan Sung Dong Il. Serial ini merupakam ajang reuni bagi Go Ara dan Sung Dong Il yang sempat beradu akting dalam Reply 1994, pada 2013. Sementara bagi L ‘Infinite’ ini menjadi karya terbarunya sejak bermain dalam The Emperor: Owner of the Mask pada tahun lalu.

Miss Hammurabi disadur dari novel dengan judul yang sama karya penulis Moon Yoo-Seok. Drama ini akan mengisi slot drama Senin-Selasa mulai 21 Mei 2018. Drama ini akan menggantikan serial komedi Welcome to Wakiki yang telah habis masa tayang sejak 17 April 2018.

(SIS)