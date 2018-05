SEOUL – Kabar baik datang dari aktris My Golden Life, Shin Hye Sun. Setelah merampungkan syuting drama pendek terbarunya bersama Lee Jong Suk, aktris 28 tahun itu mengonfirmasi bakal bermain dalam drama terbaru SBS, I’m 30 but 17.

Di saat bersamaan, tim produksi juga memastikan aktor Temperature of Love, Yang Se Jong, akan menjadi lawan main Shin dalam serial tersebut. Shin dan Yang dikabarkan mendapat tawaran drama tersebut pada 23 Maret 2018.

“Itu adalah salah satu drama yang sedang dipertimbangkan oleh Shin Hye Sun saat ini,” ungkap perwakilan YNK Entertainment, selaku agensi Shin kala itu.

Skenario I’m 30 but 17 akan ditulis oleh Jo Sung He, penulis skrip di balik drama komedi romantis She was Pretty. Ini akan menjadi proyek kedua Shin bersama Jo setelah 3 tahun silam.

Dalam drama terbarunya kali ini, Shin Hye Sun akan berperan sebagai Woo Seo Ri, perempuan yang terbaring koma selama 13 tahun. Kondisi itu membuat tubuhnya yang telah berusia 30 tahun tetap memiliki pola pikir seorang remaja 17 tahun.

Sementara Yang Se Jong akan berperan sebagai Gong Woo Jin, seorang desainer panggung. Dia menghabiskan masa remajanya dengan trauma dan memutuskan untuk menutup diri dari orang-orang di sekitarnya.

Untuk melengkapi formasi para pemeran utamanya, tim produksi tinggal menunggu jawaban Ahn Hyo Seop untuk melakoni karakter Yoo Chan. Ia merupakan ketua klub dayung SMA Taesan, yang berkepribadian riang dan bersemangat. Meski begitu, Yoo Chan juga dikenal sangat kompetitif dalam bidang olahraga.

Drama I’m 30 but 17 diperkirakan akan tayang sekitar bulan Agustus 2018, setelah penayangan Wok of Love. Drama berkonsep kuliner itu akan diperankan oleh Junho ‘2PM’, Jung Ryeo Won, dan Jang Hyuk.

Debut pada 7 Mei 2018, Wok of Love membayang-bayangi The Miracle We Met sebagai peraih rating tertinggi di slot tayang Senin-Selasa. Pada empat episode terakhirnya (14-15 Mei 2018), drama arahan Park Seon Ho itu meraih rating rata-rata 5,1 persen dana 6,8 persen. Berdasarkan data Nielsen Korea, Wok of Love populer di kalangan penonton berusia 20-49 tahun.

