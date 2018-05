SEOUL – Dua hari sebelum penayangannya, dua pemeran utama Come and Hug Me bercerita tentang peran mereka dalam drama tersebut. Jang Ki Yong misalnya, merasa antusias mendapatkan lakon perdananya.

“Aku sangat berterima kasih karena telah dipercaya untuk memainkan peran utama. Karena itu, aku sangat berambisi dan akan bekerja keras untuk melakukan yang terbaik hingga drama ini berakhir dengan sukses,” katanya.

Drama ini jatuh ke tangan Jang setelah Nam Joo Hyuk menolaknya. Ia memerankan karakter Chae Do Jin, seorang polisi yang memiliki ayah seorang psikopat yang menjadi pembunuh berantai.

Alur cerita yang tak biasa, menurut Jang, menjadi alasannya menerima tawaran bermain dalam drama tersebut. Dia menilai, sangat tertarik dengan skenario drama itu yang mengawinkan genre romansa dan thriller sekaligus.

“Ketika mengambil peran Chae Do Jin, aku tahu itu adalah tantangan. Ia adalah sosok yang memiliki luka besar dari masa kecilnya karena sang ayah. Tetapi dia masih bertahan,” imbuh Jang.

Menariknya, serupa dengan Jang, drama ini juga merupakan drama perdana Jin Ki Joo sebagai pemeran utama. Hal itu diakuinya sempat membuat dia tertekan. “Tapi aku tak mau khawatir. Aku berusaha sesantai mungkin di lokasi syuting. Aku akan bekerja keras sampai (drama ini) berakhir,” tutur aktris 29 tahun tersebut.

Han Jae Yi, karakter yang diperankan Jin Ki Joo, dikisahkan jatuh cinta kepada Chae Do Jin. Namun kisah cinta itu berubah suram, ketika kasus pembunuhan berantai ayah Chae Do Jin terungkap. Ternyata, salah satu korbannya adalah ayah Han Jae Yi. Keduanya kemudian bertemu kembali saat dewasa dan berusaha saling mengobati luka masa kecil mereka.

Drama ini disutradarai oleh Choi Joon Bae yang berkolaborasi dengan penulis scenario Lee A Ram. Selain Jang Ki Yong dan Jin Ki Joo, drama ini juga dibintangi aktor senior Heo Jun Ho yang berperan sebagai Yoon Hee Jae, ayah Chae Do Jin yang seorang pembunuh berantai.

Pencinta drama Korea bisa menyaksikan Come and Hug Me mulai ditayangkan MBC pada 16 Mei 2018, setiap pukul 22.00 KST. Ia akan menempati slot tayang Rabu-Kamis, mengisi kekosongan Let's Hold Hands Tightly and Watch The Sunset.





