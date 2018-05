JAKARTA - Aksi terorisme di Kota Surabaya membuat aktris Dian Sastrowardoyo turut aktif bersuara. Pemeran Cinta dalam film Ada Apa Dengan Cinta itu menilai membunuh seorang manusia yang tidak bersalam sama saja dengan membunuh seluruh manusia.

Ungkapan itu disampaikannya dalam sebuah foto yang di unggah ke dalam Instagram miliknya. Dalam unggahannya tersebut bertuliskan sebuah ayat dalam Alquran yakni 'Surat Al-Maidah 5:32 whoever kills an innocent life it is as if he has killed all of humanity'.

Arti dalam bahasa Indonesia dari Surat Al Maidah ayat 32 secara lengkap adalah sebagai berikut:

'Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi,'

Unggahan istri dari Maulana Indraguna Sutowo dikomentarai oleh netizen yang turut merasakan kesedihan itu. Mereka pun memberikan komentar seirama dengannya.

"Dan jika dia menyelamatkan salah satunya seolah dia menyelamatkan seluruh umat manusia," tulis budi_martanova melanjutkan ayat yang di unggah Dian.

"Barrakallah mba @therealdisastr agree with u mba cantik doakan semoga infonesia menjadi tenang & damai amin #prayforsurabaya," saut @hartonoria.

"Sayangnya @therealdisastr di benak dan pikiran si pembom bahwa yang dibom bukanlah innocent...benak dan pikiran si pembom sudah di radikalisasi," terang @kwanjo_78 .

Seperti diketahui, Minggu, 13 Mei 2018 terjadi peledajan bom ditiga gereja di Kota Surabaya. Awalnya, pengeboman terjadi di Gereja Katolik Santa Maria Tak Bercela di Jalan Ngagel. Ledakan tersebut disusul oleh pengeboman di GKI Jalan Raya Diponegoro dan di Gereja Pentejosta, Jalan Arjuno.

(aky)