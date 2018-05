JAKARTA - Kabar gembira untuk penggemar Wanna One di Indonesia. Pasalnya mereka telah dikonfirmasi akan menggelar konser bertajuk Wanna One World Tour 'One: The World' di Indonesia.

Rencananya konser akan digelar pada 15 Juli 2018 pukul 19.00 WIB di ICE, BSD, Tangerang. IME Indonesia selaku promotor yang mendatangkan Wanna One untuk konser di Jakarta baru saja mengumumkan seat plan sekaligus ticketing “One: The World”.

Baca Juga: Gelar Tur Dunia Terakhir Sebelum Bubar, Wanna One Mampir ke Jakarta

Pada Senin (14/5/2018), IME Indonesia mengumumkan harga tiket konser solo perdana Kang Daniel cs di Jakarta tersebut. Ada lima kategori tiket konser yang tersedia, yaitu VIP, CAT4, CAT3, CAT2, dan CAT1.

CAT 4 menjadi kategori tiket dengan harga termurah, yakni Rp1,1 juta. Sementara, kategori CAT1, CAT2, dan CAT3 masing-masing dibanderol seharga Rp2,4 juta, Rp 1,8 juta, dan Rp1,5 Juta. Sementara untuk kategori VIP menjadi tiket termahal dalam kategori ini yaitu seharga Rp 3,5 juta.

Wanna One World Tour <ONE : THE WORLD> in Jakarta on 15 July 2018 7PM at ICE, BSD



Wannables..are you ready to meet the boys!?



Check here for more information about ticket sales, ticket price and seating plan : https://t.co/TMKgKELijw#WannaOne#WannaOneinJKT #OneTheWorldinJKT pic.twitter.com/WP5zN8uKB5— IME INDONESIA (@ime_indonesia) May 14, 2018