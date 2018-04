JAKARTA - Kabar baik untuk Wannable, penggemar Wanna One di Indonesia. Pasalnya, Kang Daniel cs akan kembali ke Tanah Air untuk menggelar konser pertama mereka di Jakarta.

Akan datangnya Wanna One ke Indonesia untuk konser pertama mereka ini diketahui dari pengumuman di media sosial mereka. Pada Senin (2/4/2018), grup pelantun Boomerang tersebut mengumumkan negara-negara mana saja yang akan mereka singgahi untuk tur konser "ONE: THE WORLD".

Indonesia menjadi salah satu negara yang akan didatangi Wanna One. Grup jebolan Produce 101 season 2 ini akan menggelar konser pertama sekaligus terakhir mereka di Tanah Air di Jakarta.

Belum ada pengumuman resmi terkait tanggal berapa tepatnya konser Wanna One di Indonesia akan digelar. Tapi rumor yang beredar di kalangan fans menyebutkan jika konser akan dihelat sekitar bulan Juli 2018.

Di sisi lain, melihat dari kota-kota yang ada di daftar, tur konser Wanna One akan menyambangi Australia, Amerika dan Asia. Di Amerika, Wanna One akan menyapa penggemar mereka di San Jose, Dallas, Chicago, dan Atlanta.

Sementara untuk di Asia, Wanna One akan datang ke kota-kota di negara Asia Timur dan Asia Tenggara. Singapura, Kuala Lumpur, Hong Kong, Bangkok, Taipei, dan Manila adalah kota-kota dari sejumlah negara Asia yang akan didatangi Wanna One.

Jika melihat dari urutan daftar kota, Indonesia akan menjadi tuan rumah setelah Singapura. Sementara Melbourne menjadi satu-satunya kota di Australia yang akan menjadi tuan rumah "ONE: THE WORLD".

Sementara itu, ini akan menjadi kali kedua Wanna One datang ke Indonesia. Grup yang akan bubar pada akhir 2018 tersebut, pertama datang ke Indonesia pada Januari lalu dalam rangkaian fanmeeting bertajuk "Wanna Be Loved".

