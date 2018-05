JAKARTA - Ledakan bom terjadi di empat lokasi di Surabaya pada Minggu (13/5/2018) pagi. Sejumlah korban dari ledakan yang diduga bom bunuh diri ini dilarikan ke Rumah Sakit Wiliam Booth, Jalan Diponegoro, Surabaya.

Baca Juga: Fandy Christian Minta Maaf Usai Diamankan Gara-gara 'Merokok' di Pesawat

Kejadian ini tentu menarik perhatian berbagai pihak. Termasuk aktris seni peran Nafa Urbach yang memberikan semangat kepada warga Surabaya dan merasa sedih atas apa yang terjadi itu.

Mantan istri Zack Lee itu menyemangati warga Surabaya dengan mengunggah sebuah foto di akun instagram pribadi Nafa Urbach @nafaurbach. Dalam foto yang di unggah itu, Nafa memberikan kalimat penyemangat kepada warga Surabaya.

Tulisan Pray for Surabaya dan seorang anak kecil yang sedang berdoa terpampang jelas pada foto yang diunggah itu. Nafa pun melengkapi unggahan foto itu, dengan sebuah keterangan yang membuat warganet terbawa perasaan.

"Gak tau lagii mau ngomong apaa, sediih bangettt banget, kaget bercampur marah dan hancur hatiii saya, GOD have mercy on US. Mari kt semua bergandengan tangan dan berdoa buat negara kita Indonesia, NKRI harus bersatu, kt warga kita adalah bangsa yang pintar guysss," tulis Nafa Urbach, Minggu (13/5/2018).

"Tujuan mereka adalah memecahkan belah antar umat beragama, kt harus tunjukkan semakin di tindas kt bangsa yang harus semakin kuat, jgn lengah kita harus minta kpd Tuhan, gandengan ya guys. Islam, Kristen, Budha, Hindu, Katolik. #kitabhinekakitaindonesia #prayforsuarbaya #indonesia hastag ini ya gusy," sambungnya.

Melihat unggahan Nafa, para warganet pun seakan berlomba-lomba untuk berkomentar. Sebagain besar dari mereka menuliskan berbagai kalimat simpati dengan adanya kejadian tersebut.

"Saya muslim saya turut berduka cita, kita semua bersaudara," tulis @ahmadsayuti_94.

"Selamatkan bangsaku ya Banyak," sahut @rizmasimbolon.

Baca Juga: Drama Baru Lee Joon Gi, Lawless Lawyer Bukukan Rating Apik di Episode Pertama

"Turut berduka cita utk para korban. Cobaan apalagi yang diterima bangsa ini ya Tuhan...," Sambung @reniedamayanti.

"Inalillahi wa innailaihi rojiun, biadap yang ngebom!! Cari sampe dapat penjahatnya," ujar @yeni9781.

(LID)