SEOUL - Pada 12 Mei 2018, MBC merilis foto belakang layar syuting drama terbaru Come and Hug Me. Dalam foto-foto tersebut terlihat pemeran utama Jang Ki Yong dan kawannya Kwon Hyuk Soo terlihat gagah dengan balutan seragam polisi.



Melansir Soompi, Sabtu 11 Mei 2018 mereka berdua menampilan chemistry bromance yang menarik. Nantinya dua aktor tersebut akan menjadi teman dekat selama menjadi siswa di akademi polisi. Dalam foto tampak Chae Do Jin (diperankan oleh Jang Ki Yong) dan Kim Jong Hyun (diperankan oleh Kwon Hyuk Soo), berlatih karate dan anggar bersama. Tak lupa juga foto tersebut menampilkan kelucuan keduanya didepan kamera saat duduk di bangku plastik sebuah taman dengan seragam polisi lengkap.

Produser drama mengungkapkan alasan merilis foto-foto tersebut, karena ia mendengar bahwa penonton sudah tidak bersabar melihat aktor Go Back Couple, Jang Ki Yong dalam balutan seragam polisi.



“Kami telah mendengar bahwa ada banyak pemirsa yang menantikan transformasi Jang Ki Yong menjadi seorang petugas polisi. Sebentar lagi mereka akan dapat melihat transformasi lengkapnya di episode pertama, yang akan tayang dalam waktu dekat," ungkap dia.



Drama terbaru Come and Hug Me ini berkisah tentang romansa antara Chae Do Jin dan Han Jae Yi (diperankan oleh Jin Ki Joo). Keduanya telah sama-sama jatuh cinta sejak kecil. Namun, kisah mereka mendadak suram ketika terungkap bahwa ayah Chae Do Jin merupakan seorang pembunuh berantai dan Han Jae Yi adalah putri dari salah satu korbannya. Kemudian, mereka betemu kembali saat dewasa dan saling mengobati luka masa kecil mereka.



Untuk informasi, artis populer Suzy dan Nam Joo Hyuk pernah menolak tawaran Come and Hug Me. Hingga akhirnya drama ini jatuh kepada Jang Ki Yong dan Jin Ki Joo. Jang Ki Yong akan memerankan perwira polisi Chae Do Jin, dan Jin Ki Joo akan memerankan tokoh perempuan, Han Jae Yi.

Seperti diketahui, Jang Ki Yong sukses memerankan senior ganteng di drama Go Back Couple dan peran antagonisnys di My Ahjussi. Sementara, Jin Ki Joo sukses lewat perannya sebagai Cha Ryung di drama Scarlet Heart Ryeo. Paling menariknya, drama ini akan menjadi perdana mereka menjadi pemeran utama. Penasaran?

Drama besutan sutradara Choi Jun Bae ini rencananya tayang pada slot Rabu- Kamis pukul 10 malam KST, menggantikan drama romantis yang dibintangi Han Hye-Jin dan Yoon Sang-Hyun, Let's Hold Hands Tightly And Watch The Sunset.

