SEOUL – Setelah sukses memulai debut dengan mulus, drama terbaru Park Hyung Sik dan Jang Dong yakni Suits mampu mempertahankan posisi teratas dalam slot waktunya. Melansir dari Soompi, Jumat (11/5/2018), Nielsen Korea mencatat Suits membukukan rating sekira 8,9 dan 7,9 persen. Dengan jumlah tersebut, drama remake serial Amerika Serikat tersebut kukuh di posisi pertama dengan mengalahkan dua kompetitor terkuatnya: Switch dan Hold Me Tight.

Serial yang tayang di SBS, Switch, berada pada posisi kedua dengan rating 5,9 dan 7,2 persen. Peringkat drama yang dibintangi Jang Geun Suk itu meningkat 1,2 dan 1,3 persen dari episode 9 Mei 2108. Sedikit lagi untuk mengejar Suits, namun drama yang kisahnya ditulis Baek Woon-Chul ini belum mampu menggusur rating drama yang dibintangi Park Hyun Sik tersebut.

Kemudian drama romantis Han Hye Jin, Hold Me Tight, tidak mampu berbuat banyak untuk mendongkrak rating-nya. Drama arahan Jung Ji In itu mengantongi rating 2,8 dan 3,8 persen pemirsa.

Dengan mendulang rating tinggi pada periode waktu Rabu–Kamis malam, tampaknya aksi bromance dan chemistry Park Hyun Sik-Jang Do Gun membuat banyak pencinta drama Korea menyukainya.

Sekadar diketahui, drama Suits berkisah tentang dua pengacara yang bekerja di sebuah firma hukum dengan hubungan mereka yang tak biasa. Go Yeon Woo yang diperankan Park Hyung Sik adalah seorang genius tanpa ijazah atau izin praktik di bidang hukum.

Sementara sosok Choi Kang Sung yang dilakoni Jang Dong Gun merupakan pengacara legendaris yang menyewa Go Yeon Woo sebagai rekannya. Selain Park dan Jang drama ini juga diwarnai oleh akting apik Jin Hee Kyung, Chae Jung An, Go Sung Hee, dan Choi Hui Hwa.

Pencinta drama Korea bisa menonton kolaborasi antara aktor kawakan Jang Dong Gun dan pelakon muda Park Hyun Sik setiap Rabu–Kamis di KBS pada pukul 22.00 KST (20.00 WIB).

