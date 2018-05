SEOUL – Gaon kembali merilis 10 peringkat musik Korea yang kini tengah digemari oleh para pecinta K-Pop. Dilansir dari situs tersebut, Minggu (13/5/2018), lagu milik Loco featuring Hwa Sa kembali menduduki peringkat satu.

Loco ft. Hwa Sa masih berjawa dengan lagu Don't. Menyusul di bawah mereka adalah NILO dan TWICE yang belum bergeser dari posisi mereka sebelumnya, yakni di peringkat dua dan tiga.

Peringkat lima besar chart musik Korea dalam Gaon memang tidak terlalu menunjukkan perubahan yang berarti. Hanya saja yang mencengangkan adalah kehadiran pendatang baru Park Hyo Shin yang langsung bertengger di posisi lima menggantikan Melomance yang naik satu peringkat ke nomor empat.

Persaingan sengit justru terlihat pada posisi enam yang diraih oleh Melomance dengan kenaikan sembilan tingkat dari posisinya terdahulu. Sementara itu, HAON feat Sik-K serta iKON harus bisa berlapang dada atas turunnya peringkat mereka.

Sementara itu menempati posisi buncit ada MAMAMOO yang harus kalah dengan kehadiran GFRIEND di posisi kesembilan.

Berikut daftar 10 lagu yang menduduki chart musik Korea yang dirangkum Okezone dari Gaon Chart, Minggu (13/5/2018).

1. LOCO x Hwasa - Don't Give It To Me

2. Nilo - Pass By

3. TWICE - What Is Love?

4. Melomance – You

5. Park Hyo Shin - The Other Day

6. MeloMance - Just Friends

7. HAON Feat. Sik-K - Boong Boong

8. iKON - Love Scenario

9. GFRIEND - Time For The Moon Night

10. MAMAMOO – Starry Night

