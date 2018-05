BANDUNG - Muhammad Fachroni alias Oon Project Pop telah wafat pada 13 Januari 2017 akibat komplikasi dari diabetes yang dideritanya. Kendati demikian, hubungan antara keluarga yang ditinggalkan dengan para personel Project Pop tetap terjalin harmonis.

Tika, Udjo, Yosi, Gugum, dan Odi juga tetap menyempatkan diri untuk berkunjung ke makam almarhum. Meskipun tidak datang secara bersamaan, namun personel grup musik asal Bandung tersebut tetap mendatangi makam almarhum dan mendoakan ketenangannya.

"Kemarin waktu satu tahun (meninggalnya Oon) paling tidak ada perwakilan kita berkunjung (ke makam) pada saat ada kesempatan," kata Yosi di Bandung, Jawa Barat belum lama ini.

"Kita masih berhubungan baik dengan istri dan keluarganya masih berbela sungkawa. Masih tanya kabar, tetap dijaga hubungannya," imbuhnya.

Seperti diketahui, Oon tetap menjadi personel Project Pop hingga menghembuskan nafas terakhir. Sempat merasa sedih karena kepergian Oon, namun para personel Project Pop kembali bangkit dan berkarier di industri musik Tanah Air.

Tak jarang bayang-bayang Oon kerap tampak dan mengingatkan Project Pop terkait segala kebiasaan pria yang wafat di usia 44 tahun itu. Hal tersebut lantas membuat Project Pop semakin semangat dan menganggap sosok Oon tetap ada di tengah-tengah mereka.

"Ya kita bersyukur kita move on, kita menyesuaikan dengan formasi yang ada. Bagian dia diisi dan digantikan yang lain dan keberadaan dia tak pernah digantikan. Kita tahu kalau kita manggung berlima, semangatnya tetap berenam," ungkapnya.

"Ada masa masa dimana kita sama-sama ingat oh iya si Oon sudah satu tahun. Masa masa kayak gitu come and go. Kita sibuk tapi sering kita, 'Wah biasanya si Oon kaya gini.' Ini sudah 21 tahun bareng kan ini tahun ke-22, kita jadi ya kita tahu 21 tahun kebiasaan Oon apa saja," imbuh Yosi.

Lebih lanjut Yosi menjelaskan bahwa sosok Oon tidak pernah tergantikan meskipun raganya tak lagi ada di dunia. Ia dan kawan-kawannya juga tak terpikirkan untuk mencari pengganti melengkapi grup musik Project Pop.

"Itu pertanyaan yang banyak ditanyain oleh orang. Bukan karena kita berlima sudah oke. Kita enggak pernah terlintas mau ganti Oon. Masalahnya enggak ada yang kepikiran, jadi ya kita satu suara. Susah nyari yang kaya dia. Unik banget, sangat unik," tutup pria bernama lahir Hermann Josis Mokalu tersebut.

(LID)