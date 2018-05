SEOUL - Publik mengetahui jika Song Joong Ki dan Song Hye Kyo diam-diam pacaran sebelum syuting Descendants of the Sun yang mereka bintangi. Tapi, ada fakta baru lain yang terungkap tentang hubungan rahasia pasangan yang kini sudah menikah itu.

Baca Juga: Iron Man & Captain America Nyaris Bertemu sebelum Perang Lawan Thanos di Infinity War

Melansir Koreaboo, Jumat (11/5/2018), seorang teman membeberkan fakta tentang cerita perjalanan cinta SongSong Couple yang belum diketahui orang. Fakta itu adalah tentang Song Joong Ki yang menyukai Song Hye Kyo jauh sebelum mereka dipertemukan di Descendants of the Sun.

Sumber mengungkap jika Song Joong Ki sudah beberapa tahun menyukai Song Hye Kyo. Aktor kelahiran 1985 itu pertama kali melihat Song Hye Kyo langsung saat mengunjungi lokasi syuting That Winter, The Wind Blows, yang dibintangi Jo In Sung dan Hye Kyo.

Awalnya, Song Joong Ki ke lokasi syuting hanya untuk mendukung sang sahabat, Jo In Sung. Tapi, kunjungannya itu berbuntut dengan lahirnya rasa suka kepada Hye Kyo yang belum dikenalnya secara langsung saat itu.

Menurut sumber, Hye Kyo dan Joong Ki pertama kali bertemu secara resmi pada saat reading script Descendants of the Sun. Mereka mulai menyukai satu sama lain beberapa bulan sebelum Descendants of the Sun mulai syuting.

"Keduanya mulai menyukai satu sama lain pada Februari, sebelum Descendants of the Sun mulai syuting. Drama mulai syuting pertengahan 2015 dan baru tayang setelah semuanya selesai," beber sumber.

Setelah itu, perasaan suka antara Hye Kyo dan Joong Ki makin berkembang. Selama tujuh bulan syuting, keduanya semakin tak bisa menutupi rasa suka pada satu sama lain. Apalagi mereka terus bersama selama di Korea dan Yunani saat syuting Descendants of the Sun.

"Song Joong Ki dan Song Hye Kyo menunjukkan ketertarikkan pada satu sama lain sejak saat itu. Awal tahun lalu (2016), Song Joong Ki mengejutkan Song Hye Kyo saat dia melakukan pemotretan dengan mengirimkan snack," cerita sumber.

"Itu bahkan sebelum drama (Descendants of the Sun) tayang. Jadi para staf terkejut mengapa Song Joong Ki tiba-tiba ke tempat pemotretannya. Tapi akhirnya orang-orang sadar bahwa mereka menyukai satu sama lain," lanjut sumber.

Baca Juga: Rayakan 12 Tahun Debut, Lee Min Ho Ucapkan Terima Kasih ke Fans

Kini, cerita itu hanya bagian dari sejarah. Bermula dari menyukai secara diam-diam, merahasiakan kisah cinta mereka, Song Joong Ki dan Song Hye Kyo mengejutkan publik pada pertengahan 2017 ketika mereka mengumumkan sedang pacaran dan akan menikah. Sekarang, mereka sudah hidup bahagia sebagai suami istri setelah menikah pada akhir Oktober 2017 lalu.

(LID)