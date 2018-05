JAKARTA – Setelah sempat diam terkait kisruh rumah tangganya yang berujung perceraian, David Kurnia Albert akhirnya buka suara. David akhirnya meluruskan isu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilayangkan Gracia Indri kepadanya.

Ina Rachman, selaku kuasa hukum David, membenarkan adanya kekerasan yang dilakukan kliennya kepada presenter 28 tahun itu. “Pemukulan itu terjadi pada 2016. Dan itu terjadi hanya sekali,” beber Ina kepada awak media di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Kamis (10/5/2018).



Namun dalam lanjutannya, Ina menyebutkan bahwa Gracia merupakan pihak yang memancing kliennya untuk berbuat seperti itu. Dia menyebut, Gracia sengaja menyerang bagian tubuh David yang masih terdapat luka operasi.



“Gracia Indri menendang perut David yang kebetulan ada bekas operasi. Hal itu, membuat David marah kepada Gracia,” jelasnya.



Ina Rachman menambahkan, kliennya harus menjalani operasi beberapa kali karena malpraktik. “Jadi wajar saja lah kalau David up and down. Kadang kalau flu, dia bisa merasakan sakit di seluruh tubuhnya dan itu memang dikeluhkannya pada Gracia,” imbuhnya.

Seperti sempat diungkapkan Sukarni, ibunda David, sebelumnya, keluhan David tersebut tak membuat Gracia empati. Dia, menurutnya, malah merespons keluhan sang suami dengan nada kasar.

“Pihak istri bilang, ‘Aduh punya suami kok sakit-sakitan ya. Ganggu tidur gue saja, tidur di kamar bawah saja’. Karena itulah, anak saya pindah ke kamar bawah,” ujar Sukarni.

Gracia Indri dan David ‘NOAH’ menikah pada 28 Desember 2014 di Bandung, Jawa Barat. Sempat berjalan harmonis, namun rumah tangga keduanya diguncang prahara 3 tahun berselang.

Gracia kemudian mengajukan gugatan cerai atas David ke Pengadilan Negeri Bandung, namun ditolak karena perbedaan wilayah hukum. Tak lama berselang, Gracia Indri kembali menggugat cerai David ‘NOAH’ di Pengadilan Bale Bandung. Di sanalah permohonan cerai Gracia akhirnya dikabulkan hakim.

(SIS)