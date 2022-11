JAKARTA - Kabar bahagia datang dari aktris Gracia Indri yang telah dikaruniai anak berjenis kelamin perempuan. Ia mengumumkan kelahiran sang anak lewat unggahan instagramnya pada Selasa, (22/11/2022).

Perempuan yang menetap di Belanda itu mengunggah lima foto yang menunjukkan momen dirinya bersama sang suami dan buah hati mereka. Di foto pertama, Indri dan suaminya, Jeffrey tampak sumringah dan terharu melihat putri mereka berbaring di tubuh Indri dan bersentuhan secara langsung

Di foto selanjutnya, bayi mungil itu tampak menutup wajah dengan jarinya. Kemudian di foto ketiga, tampak foto suami Indri tengah menggendong putrinya. Dua foto selanjutnya memperlihatkan bayi tersebut yang tampak berpose menggemaskan meski sedang tertidur.

Dalam keterangan unggahan tersebut, terungkap bahwa putri pertama Indri dan Jeffrey diberi nama Nova Lynn Slijpen.

"Selamat datang ke dunia "Nova Lynn Slijpen" Lebih indah daripada mimpi kami. Sangat mencintaimu," tulis Indri dalam keterangan foto yang diunggahnya.

Rekan sesama selebriti pun membanjiri kolom komentar unggahan tersebut dengan ucapan selamat. Adik dari Gracia Indri yang juga dikenal sebagai aktris, Gisela Cindy, turut menyampaikan rasa bahagianya di kolom komentar itu.

"YAYYYYY SEE YOU NEXT YEAR KALIANNN (emoji hati),"ujar Gisela Cindy melalui akun @giselacindy12

"yeyyyy selamat yaa,"tulis Ruben Onsu melalui akun @ruben_onsu

"selamat berbahagia @graciaz14 atas kelahiran baby Nova (emoji hati) sehat penuh berkat," tulis Dewi Yull