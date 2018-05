SEOUL - Drama terbaru Kai EXO, The Miracle We Met terus menunjukan taringnya. Pasalnya pada tanggal 9 Mei, Nielsen Korea merilis peringkat penonton untuk episode 8 Mei pada slot penayangan Senin-Selasa.

Melansir Soompi, Rabu (9/5/2018), drama yang tayang di KBS 2TV ini terus beruntun mendapatkan rating tinggi dalam slot waktu tersebut. Drama yang tayang perdana pada 2 April itu mampu mendongkrak rating hingga 11,5 persen. Berdasarkan hal ini, episode 8 Mei menjadi episode kelima dengan rating di atas 10 persen.

Menariknya, The Miracle We Meet mampu mengalahkan rating drama pendatang baru, yaitu Wok of Love dan You Drave Me Crazy. Drama terbaru SBS yang dibintangi Junho 2PM dan Jung Rye Won, Wok of Love hanya mampu mengumpulkan peringkat 4,7 dan 5,6 persen pada penayangan 8 Mei 2018.

Sementara drama You Dave Me Crazy yang tayang di MBC, jauh tertinggal di belakang. Drama yang dibintangi oleh Lee Yo Young ini harus berbesar hati, karena hanya mampu meraup peringkat 2,4 dan 2,4 persen.

Untuk diketahui, serial The Miracle We Met memulai debutnya dengan cukup mulus. Pada episode 1 dan 2, drama ini mengantongi rating hingga 8,2 persen dan 9,2 persen.

Kemudian, pada penayangan 9 April 2018, drama yang juga diperankan oleh bintang reply 1988 Ra Mi Ran ini mulai memuncak ratingnya dengan 11,2 persen dan 10,9 persen. Berdasarkan hal ini, drama bergenre melodrama-fantasy itu sukses naik ke puncak perolehan rating slot tayang Senin-Selasa. Sejak itu, The Miracle We Met menjadi jawara selama 3 minggu berturut-turut.

Drama ini berkisah tentang seorang pria yang meninggal dunia akibat kecelakaan mobil. Ajaibnya, dia siuman dalam bentuk roh dan menetap dalam tubuh pria lain. Kondisi menjadi pelik, ketika sang pria harus berbagi perhatian dengan dua keluarga dan dua istri.

Pecinta drama Korea bisa melihat akting Kai EXO setiap hari Senin-Selasa pukul 22.00 di KBS 2TV. Drama ini telah merampungkan 12 episodenya dan diperkirakan akan berakhir pada 5 Juni 2018 dengan 20 episode.

